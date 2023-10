Todd J. Vasos (62) wurde in der vorigen Woche mit sofortiger Wirkung als CEO des riesigen US-Einzelhändlers wieder eingesetzt. Die Prämie für seine Rückkehr ins Headquarter in Goodlettsville (bei Nashville, Tennessee) ist "ordentlich". Inklusive Budget für Heimflüge. Die Perspektive für sein erneutes Engagement beträgt vier Jahre.Schon von Juni 2015 bis November 2022 hatte Vasos die Kette sehr erfolgreich geführt und ausgebaut. Sie besteht aus 19.488 Stores in 47 Bundesstaaten sowie inzwischen einem Shop in Mexiko zur Tuchfühlung für eine Expansion im Nachbarland (Zahlen zum Stichtag 4. August, Abschluss des zweiten Fiskalquartals).Todd Vasos wurde erst vor einem Jahr als CEO verabschiedet, noch bis April blieb er als Berater (Senior Advisor). Der Nachfolger erschien machtlos gegen einen rückläufigen Gewinn je Aktie, im abgelaufenen Quartal galt - 28,5 %. So sank der Anteilsschein mit dem Nyse-Kürzel DG seit vorigem November um bis zu 60 %.Dem Rückkehrer traut man Lösungen zu. Etwa in Sachen Wettbewerbsverschärfung (weitere Discounter im Anmarsch). Oder beim Trend zu mehr Diebstählen, der in vielen Regionen der USA um sich greift.Noch am 12. Oktober hatte die DG-Aktie ein Tief bei 101,09 $ markiert. Dann sorgte die Personalie für neuen Schwung. Aktuell schon + 16,2 %.Der Konzern ist an der Börse nun mit 25,8 Mrd. $ bewertet. Dies steht gegen 39 Mrd. $ Umsatz mit ca. 5,5 % Nettomarge in den vergangenen zwölf Monaten.Helmut GellermannBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.