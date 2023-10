FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 19. Oktober 2023:



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 NLD: DocMorris, Q3 Trading Update

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz

07:00 TWN: Taiwan Semiconductor, Q3-Zahlen

07:15 CHE: Nestle, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Deliveroo plc, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz

09:00 DEU: DZ Bank, ao Hauptversammlung

10:00 DEU: Merck KGaA, Capital Markes Day

10:30 DEU: Munich Re, Online-Pk anl. Rückversicherertreffen in Baden-Baden 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Telefonkonferenz zu den Q3-Zahlen 18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz

18:30 DEU: Metro AG, Q4-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q3-Zahlen

FIN: Elisa, Q3-Zahlen

FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

GBR: Rentokil Initial, Q2-Zahlen

NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

NOR: Nordea Bank, Q3-Zahlen

SWE: Investor, Q3-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

USA: Blackstone, Q3-Zahlen

USA: Hewlett Packard Enterprise, Capital Markets Day

USA: KeyCorp, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/23

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 9/23

08:00 CHE: Im- und Exporte 9/23

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 9/23

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/23

10:00 EUR: Leitungsbilanz 8/23

10:00 POL: Erzeugerpreise 9/23

10:00 POL: Industrieproduktion 9/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 10/23

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/23

16:00 USA: Frühindikator 9/23



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Gemeinsame Konferenz der Bundesregierung und des Landes Berlin zur Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und zur Entwicklung einer Berliner Nachhaltigkeitsstrategie. Die Bundesregierung und der Berliner Senat wollen mit Stakeholdern, Expertinnen und Experten sowie Bürgerinnen und Bürgern diskutieren. + 09.15 Videobotschaft «Wie wir die Zukunft gewinnen» Bundeskanzler Olaf Scholz + 11.00 Keynote Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze + 14.00 Keynote Bundesumweltministerin Steffi Lemke

+ 15.00 Gespräch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbauch und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir

09:00 DEU: Kongress auf Branchengipfel des Instituts für Automobilwirtschaft, Nürtingen unter anderem mit Hildegard Müller, Präsidentin Verband der Automobilindustrie, sowie Martin Daum, Vorstandsvorsitzender Daimler Truck, und Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender von Skoda, Nürtingen

11:00 DEU: Pk Bankenverband VÖB: Aktienmarktprognose, Frankfurt/M.

12:30 DEU: Verbandstag 2023 des vhw Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V., Berlin

13:00 DEU: Wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Ifo-Institutes in Dresden, u. a. mit Ifo-Präsident Clemens Fuest, Dresden

18:00 DEU: Willy-Brandt-Gespräch «Partner und Gegner - Die EU und China zwischen Kooperation und Systemrivalität», Berlin

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker, Frankfurt/M.

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

ESP: Informelles Treffen der EU-Handelsminister, Valencia

LUX: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Luxemburg °



