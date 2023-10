Berlin/Bonn (ots) -



Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, macht die Hamas für den Raketenbeschuss auf ein Krankenhaus in Gaza-Stadt verantwortlich. Die israelische Regierung habe "ganz klar bewiesen, klipp und klar, dass diese Rakete aus dem Islamischen Dschihad kommt", so Prosor gegenüber phoenix. Weiterhin macht er deutlich: "Hamas lügt, hat gelogen in der Vergangenheit, lügt jetzt." Er hoffe, dass nach den USA auch andere demokratische Staaten Israel in diesem Punkt öffentlich unterstützen." Laut Prosor stünden die westlichen Länder vor einem "Entscheidungspunkt": "Entweder steht man wirklich klar gegen diejenigen, die Terror und solchen Terror wie Hamas (verbreiten) [...] oder man schweigt und erzählt Geschichten aus 1001 Nacht, warum dieser Terror denn stattgefunden hat." Prosor forderte Solidarität mit Israel und sagte bei phoenix, die Terror-Infrastruktur müsse beseitigt werden, damit in der Region Frieden einkehren könne.



Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf www.phoenix.de



