EUR/USD: Fed-Notenbanker sieht Zinspause - Alle Augen auf Jerome Powell

Das Währungspaar EUR/USD notiert am Mittwochnachmittag mit einem Stand von rund 1,055 Dollar auf Tagessicht 0,28 Prozent in der Minuszone. Insbesondere einer Rede durch Fed-Chef Jerome Powell dürften Anleger in der zweiten Wochenhälfte entgegenfiebern. Indes plädiert der Chef des Fed-Bezirks Philadelphia für eine Zinspause womöglich bis Anfang 2024. Patrick Harker von der Fed-Philadelphia warnt vor Ausbremsen der Wirtschaft Vor dem Hintergrund rasant gestiegener Leitzinsen könnte der US-Währungshüter Federal Reserve (Fed) noch länger eine Zinspause einlegen. So befürchtet Patrick Harker, Chef der Notenbank von Philadelphia, dass noch höhere Kosten für die Aufnahme von Krediten die Wirtschaft ausbremsen könnten. Dies sagte er in einem heute veröffentlichten Interview gegenüber dem "Wall Street Journal". Demnach könne der Währungshüter womöglich bis Anfang 2024 abwarten und dann weiter entscheiden. Thomas Barkin, Leiter des Fed-Bezirks Richmond, sieht die Notenbank aktuell nicht unter Zugzwang.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

