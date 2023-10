Der Nahostkrieg hat die Anleger in den vergangenen Tagen in Verlegenheit gebracht. Während sich an der Wall Street zu Beginn der Woche eine kleine Erholung abzeichnete, verblasste die Zuversicht zuletzt wieder. Zusätzlich belasten Konjunkturdaten. Über die jüngsten Entwicklungen an der Börse spricht Christoph Zwermann von Zwermann Financial. Der Experte ordnet die geopolitischen Geschehnisse ein und spricht über die aktuellen fundamentalen Faktoren. Außerdem widmet er sich dem Dow Jones, S&P500, DAX und weiteren Werten und analysiert diese aus technischer Sicht. Wie es demnächst weitergehen könnte für die wichtigsten Assetklassen, erfahren Sie in der neuen Ausgabe der Zwermann-Analyse.