RIAD, Saudi Arabien, Oct. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Klimawoche für den Nahen Osten und Nordafrika (Middle East and North Africa Climate Week, MENACW) 2023, die in Riad stattgefunden hat, hat die zentrale Rolle des Future Minerals Forum (FMF) bei der Gestaltung der Zukunft der Mineralien unterstrichen.



An der von Aldo Pennini, Direktor für Strategie, Programme und Inhalte beim FMF, moderierten Podiumsdiskussion nahmen namhafte Persönlichkeiten teil, darunter Abdulrahman Al Belushi, stellvertretender Minister für Bergbauförderung im Ministerium für Industrie und Bodenschätze; Ing. Saud Al Mandil, Vizepräsident für Technologie, F&E und Innovation bei Ma'aden; Dr. Thamer Aldaajani, Generaldirektor für Bergbau- und Kohlenwasserstoffforschung bei King Abdulaziz City for Science and Technology; Ali Al-Mutairi, Exekutivdirektor des FMF; Dr. Abdullah Al-Nabhan, leitender Direktor für Vermessung und Exploration bei der Saudi Geological Survey; und Professor Jim Skie, Vorsitzender des Intergovernmental Panel on Climate Change.

"Mineralien sind eine wichtige Stütze für zahlreiche Industrien und Projekte", so Abdulrahman Al Belushi. Er betonte die Notwendigkeit eines nachhaltigen Betriebs, der die Umweltauswirkungen minimiert und den Nutzen für die Gemeinschaft sicherstellt.

Saud Al Mandil betonte das Engagement von Ma'aden für Nachhaltigkeit im Bergbausektor. Das Unternehmen ist bestrebt, die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und verantwortungsvoll mit den natürlichen Ressourcen umzugehen. Dies steht im Einklang mit der Verpflichtung des Königreichs zum Pariser Klimaabkommen.

Thamer Aldaajani betonte die zentrale Rolle der Forschung für das Verständnis der wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen von Bodenschätzen und die Verbesserung ihrer Wertschöpfungsketten. Er räumte ein, dass der Bergbausektor vor der Herausforderung steht, den Abbau der benötigten Mineralien mit dem Schutz der Umwelt in Einklang zu bringen.

Ali Al-Mutairi erläuterte den Auftrag des FMF: "Das FMF zielt darauf ab, die Zukunft der Mineralien im Zusammenhang mit der Energiewende durch den Dialog und die Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen zu gestalten. Das Forum dient als internationale Plattform, auf der Unternehmen aus dem Bergbausektor potenzielle Möglichkeiten in der gesamten Super-Mineralienregion, die sich von Afrika über West- und Zentralasien erstreckt, erkunden können."

Abdullah Al-Nabhan erläuterte die geologischen Merkmale des Arabischen Schildes und wies auf dessen reiche Bodenschätze hin, die für die grüne Energiewende unerlässlich sind. Unterdessen kündigte Professor Jim Skea an, dass das IPCC in seinem nächsten Mehrjahresbericht erstmals die Rolle von Mineralien bei der Energiewende berücksichtigen wird.

Die dritte Auflage des FMF, die unter der Schirmherrschaft des Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz, steht, wird vom 9. bis 11. Januar 2024 im King Abdulaziz International Conference Center in Riad stattfinden.