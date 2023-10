Visa (NYSE: V) gab heute bekannt, dass Alfred F. Kelly, Jr. am 23. Januar 2024 als Vorsitzender und Mitglied des Vorstandes von Visa in den Ruhestand treten wird. Er wird dem Unternehmen bis zum 15. Februar 2024 als Senior Advisor erhalten bleiben und sich dann von Visa zurückziehen. Das Unternehmen gab außerdem die Absicht des Vorstands bekannt, den Lead Independent Director, John F. Lundgren, zum Vorsitzenden des Vorstands zu ernennen, vorbehaltlich seiner Wiederwahl auf der Jahreshauptversammlung von Visa im Januar 2024.

Kelly ist seit 2019 Vorsitzender und war von 2016 bis Februar 2023 CEO von Visa. Im Januar 2014 wurde er erstmals als unabhängiger Direktor in den Vorstand von Visa gewählt.

"Meine Zeit bei Visa war eine der größten Ehren meines Lebens", sagte Kelly. "Ich möchte unserem unglaublich talentierten Team, das das Unternehmen zu dem weltweit führenden Unternehmen gemacht hat, das es heute ist, meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Ich verlasse das Unternehmen in dem Wissen, dass Visa in exzellenten Händen ist, sowohl bei Ryan, der als CEO Visa zu immer größeren Höhen führt, als auch bei John, der meine Bewunderung und meinen Respekt genießt. Ich habe volles Vertrauen, dass Visa auch in Zukunft innovative Zahlungslösungen anbieten wird, die Privatpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg verhelfen."

"Es war ein Privileg, an der Seite von Al im Vorstand von Visa zu sein", sagte Lundgren. "Unter seiner Vision führte Visa die Zahlungsbranche durch eine Zeit enormer Veränderungen und veränderte die Art und Weise, wie Menschen auf der ganzen Welt bezahlen und bezahlt werden. Dank des starken Fundaments, das Al aufgebaut hat, wird Visa sein Geschäft weiter ausbauen und den Handel auf der ganzen Welt vorantreiben."

"Es gibt viele Dinge, die ich an Al bewundere, wie z. B. seine strategische Denkweise, seinen unermüdlichen Fokus auf Innovation und seine Leidenschaft für das Geschäft von Visa und seine Mitarbeiter. Aber vielleicht am meisten bewundere ich, wie er dafür gesorgt hat, dass Visa ein Unternehmen bleibt, das sich an seinen Werten orientiert", sagte Ryan McInerney, CEO von Visa Inc. "Al führte Visa durch eine entscheidende Entwicklung im Zahlungs-Ökosystem, die durch das Aufkommen neuer Technologien, eine globale Pandemie und eine beispiellose Beschleunigung der Nutzung digitaler Zahlungen gekennzeichnet war. In all diesen Jahren hat er das Wachstum von Visa erheblich vorangetrieben und das Unternehmen für den langfristigen Erfolg als weltweit führendes Unternehmen im Zahlungsverkehr positioniert."

McInerney fügte hinzu: "John kennt unser Geschäft sehr gut und sein Fachwissen wird für Visa weiterhin von großem Wert sein. Ich freue mich auf unsere weitere gemeinsame Arbeit."

