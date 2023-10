Die Ukrainische Orthodoxe Kirche (UOC) hat die Ernennung des internationalen Anwalts Robert Amsterdam von Amsterdam Partners LLP bekannt gegeben, um die internationale Reaktion auf die eskalierenden Angriffe der ukrainischen Regierung zu unterstützen.

Die Beauftragung von Amsterdam Partners LLP wurde vom Heiligen Synod der UOC Ende September genehmigt und wird heute öffentlich bekannt gegeben, nachdem Medienberichte bekannt wurden, dass der umstrittene Gesetzesentwurf 8371 kurz vor der Verabschiedung durch die ukrainische Rada steht. Der Gesetzentwurf 8371 zielt darauf ab, das ukrainische Gesetz "Über die Gewissensfreiheit und religiöse Organisationen" in einigen Punkten zu ändern, was es dem Gesetzgeber ermöglicht, Religionsgemeinschaften selektiv zu bestrafen und in ihr Recht auf freie Religionsausübung einzugreifen.

"Der Schutz der Religionsfreiheit aller Ukrainer ist für die weitere Unterstützung der Ukraine sowohl in Washington als auch in wichtigen europäischen Hauptstädten von entscheidender Bedeutung", sagte Amsterdam. "Der Gesetzesentwurf 8371 stellt einen bedeutenden Rückschritt dar, einen Verstoß gegen die internationalen rechtlichen Verpflichtungen der Ukraine und gegen die eigene Verfassung des Landes."

Amsterdam fuhr fort: "Entgegen der Propaganda der ukrainischen Regierung ist die UOC eine unabhängige Kirche stattdessen sind wir Zeugen reiner politischer Verfolgung und Opportunismus, der nichts mit der nationalen Sicherheit der Ukraine zu tun hat."

Amsterdam Partners LLP weist darauf hin, dass eine ganze Reihe von rechtlichen Maßnahmen gegen den Angriff des Staates auf die Rechte der UOC geprüft und in Betracht gezogen werden.

Amsterdam Partners LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit Büros in London und Washington DC. Unter ihren Mandanten vertritt die Kanzlei auch Vadym Novynskyi, einen Protodiakon der UOC, der Zielscheibe unrechtmäßiger staatlicher Verfolgung war. Weitere Informationen finden Sie unter www.amsterdamandpartners.com.

