"Für Bundeskanzler Scholz wird die Eskalation des neuerlichen Nahostkonflikts zur Nagelprobe, bei der sich weisen muss, wie weit die von seiner Vorgängerin Angela Merkel formulierte Sicherheitsgarantie für den Staat Israel trägt. Falls der Konflikt ausufern sollte, kämen weitere heikle Entscheidungen auf den Kanzler zu: Militärhilfe für Israel belastet das wegen des Ukraine-Kriegs just an dieser Stelle ohnehin überstrapazierte Budget Deutschlands. Welche und wie viele Waffen könnten wir überhaupt noch liefern? Wie lässt sich neben der Sicherheit Israels auch die Sicherheit der Juden in Deutschland dauerhaft und lückenlos gewährleisten? Und wäre Scholz auch bereit, die zur Staatsräson erkorene Sicherheit Israels notfalls mit der Bundeswehr zu verteidigen?"