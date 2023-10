DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

DIGITALER EURO - Der Beschluss des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), die Vorbereitungsphase für den digitalen Euro zu beginnen, dürfte der geplanten Digitalwährung einen "neuen Schub" geben. Das sagte Bundesbankvorstand Burkhard Balz der FAZ: "Von nun an steht im Mittelpunkt: Wie soll dieser digitale Euro aussehen - und was für ein Regelwerk brauchen wir?" Für Verbraucher solle das Bezahlen mit dem digitalen Euro mit keiner Gebühr verbunden sein: "Genau wie beim Bargeld sollen sie keine Kosten tragen müssen", sagt Balz: "Und auch die Händler, die heute mitunter hohe Gebühren an Zahlungsdienstleister entrichten müssen, könnten von dem zusätzlichen Angebot auf dem Zahlungsmarkt profitieren." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

CHINA - Eine exklusive Auswertung der deutschen Patentstatistik durch das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zeigt: China wird in von der Staatsführung definierten Schlüsseltechnologien immer innovativer. So hat sich die Zahl der chinesischen Patente mit Wirkung in Deutschland im Bereich Biotechnologie innerhalb von zehn Jahren versiebenfacht. Bei Kraftfahrzeugen hat sie sich sogar verzehnfacht. "Eine solche Innovationsdynamik haben wir noch nie bei einem anderen Land gesehen", sagt IW-Forscher Oliver Koppel. Deutschland könnte demnach schon bald zurückfallen. (Handelsblatt)

HEDGEFONDS - Die US-Börsenaufsicht SEC hat in kurzer Folge mehrere Neuregelungen finalisiert, mit denen sie die Transparenz im rapide gewachsenen Hedgefonds-Markt erhöhen will. So gelten künftig schärfe Regelungen für aktivistische Long-Investoren wie auch für Leerverkäufer, sie stehen laut Marktbeobachtern vor tiefen Einschnitten. (Börsen-Zeitung)

October 19, 2023

