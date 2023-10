Netflix hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das vergangene Quartal präsentiert und dabei die Erwartungen übertreffen können. Inbesondere die Entwicklung der Kundenzahl war enorm stark. Anleger honorieren dies mit einem deutlichen nachbörslichen Kurssprung von fast 13 Prozent auf 390,61 Dollar.Netflix fühlt sich nach dem erfolgreichen Vorgehen gegen Passwort-Trittbrettfahrer so sicher, dass der Dienst sich Preiserhöhungen erlaubt. Zunächst werden einige Abo-Varianten in den USA, ...

