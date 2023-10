Brüssel (ots/PRNewswire) -Das neue Angebot kombiniert Cloud-basierte Software und Hardware für mehr Auswahl, Innovation und FlexibilitätRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit führende Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute die Einführung seines FactoryTalk® Optix (https://www.rockwellautomation.com/de-de/solutions/hmi/optix.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) -Portfolios bekannt. Dieses Angebot hilft Industrieunternehmen, vielseitige HMI-Lösungen (Human Machine Interface) zu entwickeln, die unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht werden und sich an wandelnde Bedürfnisse und Technologien anpassen.Industrieunternehmen können nun von Komponenten profitieren, die für die Entwicklung und Programmierung intuitiver, einfach zu bedienender Industrieanwendungen konzipiert wurden. Das FactoryTalk Optix-Portfolio bietet eine offene Architektur mit individuellen Optionen für Design, Bereitstellung, Konnektivität und Erweiterbarkeit, die es Anwendern ermöglichen, innovative Anwendungen selbst zu erstellen."Das FactoryTalk Optix-Portfolio ist bahnbrechend", so Guy Lopes, Vice President of Operations, Wulftec International. "Es ist eine offene Lösung, die Flexibilität mit einem zukunftsorientierten Ansatz bietet. Dies ermöglicht es uns, innovatives Equipment schneller zu entwickeln. Dazu gehören die Zusammenarbeit mehrerer Nutzer, webbasiertes Design und Testen sowie eine integrierte Versionskontrolle innovativer Geräte. Das FactoryTalk Optix-Portfolio ist ein großer Gewinn für uns. Wir freuen uns sehr, dass wir es in unseren Maschinen als Standard gesetzt haben."Das FactoryTalk Optix-Portfolio beinhaltet die HMI-Plattform und Remote-Access-Software von Rockwell Automation sowie Embedded-Edge-Computing-Module und eine breite Palette von Bereitstellungsoptionen. Die FactoryTalk Optix-Software bietet unbegrenzte Flexibilität und Effizienz durch objektorientiertes Design, assistentengestützte Arbeitsabläufe und vorgefertigte Bibliotheken."Rockwell Automation führt damit weitere Cloud-basierte Lösungen ein, die die Produktivität drastisch erhöhen, indem sie den Kunden neue Funktionen zur Verfügung stellen. Damit werden die Einschränkungen überwunden, die Zusammenarbeit zwischen mehreren Benutzern verbessert und sich weiterentwickelnde Arbeitsabläufe unterstützt", so Brian Shepherd, Senior Vice President, Software and Control, Rockwell Automation. "In einer Welt, die sich immer schneller verändert, ist die beste Technologie für hohe Agilität ausgelegt. Das FactoryTalk Optix-Portfolio bietet Anwendern Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus von HMI-Lösungen hinweg."Mit dem FactoryTalk Optix-Portfolio können Nutzer ihren eigenen Technologiemix auswählen. Erstmals können Kunden von Rockwell Automation Visualisierungssoftware zur Entwicklung von HMI-Anwendungen einsetzen, die sowohl mit Steuerungen von Rockwell Automation als auch von Drittanbietern nativ funktionieren. Des Weiteren können die Anwendungen auf der Hardware ihrer Wahl ausgeführt werden. Nutzer können eine Verbindung zu einer Vielzahl von Software, Geräten oder Systemen von Drittanbietern herstellen, indem sie Software verwenden, die auf Interoperabilität und vollständige OPC UA-Unterstützung ausgelegt ist. Außerdem zahlen Anwender nur für die Funktionen, die sie benötigen. Dadurch werden unnötige Ausgaben für ungenutzte Funktionen vermieden."Cloud-Infrastruktur und Software-as-a-Service-Angebote erschließen in fast allen Bereichen der Geschäftswelt einen hohen Wert, das gilt auch für die Fertigung", kommentiert Craig Resnick, Vice President, ARC Advisory Group. "Das FactoryTalk Optix-Portfolio von Rockwell Automation bietet diesen Wert, indem es dazu beiträgt, neue HMI-Möglichkeiten über die Cloud und On-Prem zu erschließen. Das Portfolio soll Anwendern helfen, innovativere Designs zu erstellen und durch nahtlosen Zugriff auf räumlich entfernte Standorte zu skalieren. Gleichzeitig bietet es flexiblere Einsatzmöglichkeiten, einschließlich dedizierter Grafikterminals und Industrie-PCs zur Unterstützung einer breiten Palette von Anwendungen."Das FactoryTalk Optix-Portfolio umfasst fünf Kernlösungen:FactoryTalk® Optix-Software Die FactoryTalk Optix-Software (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/optix.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) ist eine HMI-Visualisierungsplattform, auf die Nutzer über ihren Browser zugreifen oder sie auf ihren Computer herunterladen können. Sie bietet Flexibilität, Skalierbarkeit und Interoperabilität und ermöglicht es Anwendern, eine individuelle HMI zu entwickeln und einzusetzen. Diese neue Plattform umfasst Funktionen wie die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer, webbasiertes Design und Testen sowie integrierte Versionskontrolle.OptixPanel OptixPanel (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/hardware/allen-bradley/new/optixpanel-graphic-terminals.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) -Grafikterminals sind geschlossene HMI-Systeme, die mit vorinstallierten Softwarelizenzen für FactoryTalk Optix und FactoryTalk Remote Access geliefert werden. Somit ist das Gerät eine All-in-One-Lösung, die beim ersten Einschalten sofort einsatzbereit ist. Das vorinstallierte, geschlossene Betriebssystem reduziert die Risiken bei Implementierung und Wartung.FactoryTalk® Remote Access-Lösungen FactoryTalk Remote Access (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/remote-access.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) bietet eine sichere Remote-Konnektivität, damit Benutzer von jedem Ort der Welt aus das System einsehen, unterstützen, verwalten und Fehler beheben können. So können die Teams schneller auf Anforderungen reagieren und Produktionsprobleme rasch lösen. FactoryTalk Remote Access verbindet Domain-Experten schnell mit wichtigen Problemen - unabhängig vom jeweiligen geografischen Standort. Dies erhöht die Reaktionsfähigkeit und senkt die Kosten durch Reisen und Ausfallzeiten.ASEM 6300 Industrial PC ASEM 6300 Industrial PCs (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/hardware/allen-bradley/industrial-computers-monitors/industrial-computers/6300p-panel-pc.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) sind in Form von Boxen und Paneelen erhältlich und ermöglichen eine weitreichende Anpassung an Kundenanforderungen. Mithilfe der FactoryTalk Optix-Software entstehen innovative HMI-Lösungen zur nahtlosen Bereitstellung auf dem ASEM 6300-Gerät, das optimal auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten ist.Embedded Edge Computing-Modul Das Embedded Edge Computing-Modul (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/embedded-edge-compute.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) bietet eine Paketlösung für Nutzer, die visuelle Daten lokal und per Fernzugriff verarbeiten. Zugleich erhalten sie die Möglichkeit, ihr System an veränderte Anforderungen anzupassen und zu skalieren.FactoryTalk Optix Software V1.2 ist jetzt mit mehr als 50 neuen Funktionen erhältlich und steht in Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Chinesisch zur Verfügung. Klicken Sie hier (https://www.rockwellautomation.com/de-de/solutions/hmi/optix.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire), für mehr Informationen zum FactoryTalk Optix-Portfolio von Rockwell Automation. Außerdem wird das gesamte Portfolio vom 6. bis 9. November auf der Automation Fair (https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/events/in-person-events/automation-fair.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) in Boston präsentiert.Über Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit der Technik, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 28 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen. Weitere Informationen darüber, wie wir Unternehmen der verschiedensten Branchen auf dem Weg zum Connected Enterprise® begleiten, finden Sie auf www.rockwellautomation.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2246534/0223_000527_OptixPortfolio_MarketingPhotos_118.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-bietet-mit-neuem-factorytalk-optix-portfolio-neue-moglichkeiten-in-der-hmi-welt-301958597.htmlPressekontakt:Stanley Miller,samiller1@ra.rockwell.comOriginal-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23136/5629367