MHP Hotel AG mit anhaltend positiver Entwicklung der Hotel-Performance - Umsatz steigt im dritten Quartal auf 35,3 Mio. Euro



Hotelumsatz liegt im dritten Quartal 2023 mit 35,3 Mio. Euro rund 8 % über Vorjahr (Q3 2022: 32,5 Mio. Euro)

Durchschnittlicher Zimmerpreis mit 210 Euro (Q3 2022: 213 Euro) auf stabil hohem Niveau

Belegungsquote des Hotelportfolios steigt auf 75 % (Q3 2022: 73 %)

Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) mit 158 Euro weiter gestiegen (Q3 2022: 155 Euro) München, 19. Oktober 2023 - Die im Qualitätssegment m:access der Börse München notierte MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24 ) hat auch im dritten Quartal 2023 die positive Performanceentwicklung fortgesetzt. Mit einer Belegungsquote von 75 % (Q3 2022: 73 %) und einem durchschnittlichen Zimmerpreis von 210 Euro (Q3 2022: 213 Euro) konnte der Hotelumsatz auf 35,3 Mio. Euro (Q3 2022: 32,5 Mio. Euro) um 8 % gesteigert werden. Der Logis-Umsatz erhöhte sich dabei um 8 % auf 28,0 Mio. Euro (Q3 2022: 26,0 Mio. Euro), während der F&B-Umsatz um 12 % auf 6,3 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden konnte (Q3 2022: 5,6 Mio. Euro). Die zentrale Performance-Kennzahl RevPar (Umsatz pro verfügbarem Zimmer) verbesserte sich weiter auf 158 Euro (Q3 2022: 155 Euro). Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO): "Das Nachfrageverhalten von nationalen und internationalen Touristen am Hotelmarkt ist ungebrochen und davon profitiert operativ insbesondere das Premiumsegment." Die erfolgreiche Performance-Entwicklung seit Ende der Pandemie spiegelt sich auch im ersten Platz des aktuellen Rankings der Top 50 umsatzstärksten Hotels in Deutschland der ahgz - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung - für das Jahr 2022 wider. Hier konnte MHP sogar den Vor-Corona-Erfolg von 2019 signifikant steigern und mit 215 Euro wieder die höchsten Durchschnittspreise deutschlandweit erzielen. Höhere Kosten belasten Profitabilität trotz erfolgreicher Performance-Entwicklung

Im ersten Halbjahr 2023 erwirtschaftete MHP einen Konzernumsatz von rund 62,9 Mio. Euro. Im saisonal schwächeren ersten Halbjahr konnte somit bereits deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtjahresumsatzes aus dem Jahr 2022 (104,8 Mio. Euro) erzielt werden. Das operative Konzernergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) der ersten sechs Monate lag bei -0,95 Mio. Euro. Für das erste Halbjahr 2022 liegen aufgrund der Erstkonsolidierung im Jahresabschluss 2022 keine Vergleichswerte für den Konzern vor. Ralf Selke, Finanzvorstand (CFO): "Trotz der erfolgreichen Performance- und Umsatzentwicklung wird die operative Profitabilität unseres Hotelportfolios im laufenden Geschäftsjahr durch inflationsbedingte höhere Kosten insbesondere im Bereich Personal, Wareneinsatz, Pachtindexierung und Energie belastet. Hinzu kommen Einmaleffekte aus der begonnenen Modernisierung des JW Marriott in Frankfurt sowie Anlaufkosten für die im Jahr 2024 geplante Eröffnung des Koenigshof Munich. Dennoch rechnen wir auch im Geschäftsjahr 2023 mit einem positiven EBITDA (GJ 2022: 0,7 Mio. Euro)." Unter Berücksichtigung wiederkehrender HGB-spezifischer Abschreibungen und Auflösungen passiver latenter Steuern in Summe von 2,5 Mio. Euro, die aus der Erstkonsoliderung im Zuge des Börsengangs resultieren, beläuft sich das Ergebnis nach Steuern für das erste Halbjahr auf -4,5 Mio. Euro. Im dritten Quartal hat MHP seine nicht operativen Verbindlichkeiten weiter verringert. Dazu zählen Corona-Pachtstundungen, Corona-KfW-Kredite und die Barkaufpreiskomponente des Reverse-IPOs. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn rund 4,4 Mio. Euro getilgt. Ausblick viertes Quartal

Für das laufende vierte Quartal 2023 rechnet MHP unverändert mit einer weiterhin stabilen nationalen und internationalen Nachfrage im Premiumsegment. Ralf Selke: "In den ersten neun Monaten 2023 ist es uns gelungen, die richtige Balance zwischen Belegung und Rate zu erreichen. Für das vierte Quartal erwarten wir eine Belegung auf dem Vor-Corona-Niveau von 2019 bei gleichzeitig deutlich gesteigerten Zimmerpreisen." Weitere Informationen zur Geschäfts- und Performance-Entwicklung der MHP Gruppe im ersten Halbjahr und im dritten Quartal 2023 sind unter folgendem Link zu finden: https://www.mhphotels.com/berichte/ Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwirft innovative Betreiberkonzepte für Hotels des Premium Segments, die sich im Besitz von namhaften institutionellen Investoren befinden, und ist Franchisenehmer großer Hotelgruppen wie zum Beispiel Marriott International und Hilton. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitern. Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt und das Basel Marriott Hotel zum Portfolio. Der Koenigshof Munich wird im Jahr 2024 eröffnet, das Conrad Hamburg voraussichtlich im Jahr 2025. Im November 2021 startete das MOOONS Vienna als erstes Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Die Aktien der MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24, Symbol: CDZ0) sind im Qualitätssegment m:access der Börse München notiert. Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note geben und auch am lokalen Markt gut positioniert sind. Für die Sicherung höchster Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie langfristiger Profitabilität bilden Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen das Fundament.

