Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat auch am Mittwoch Federn lassen müssen. Die Aktie verlor wie überwiegend an den vergangenen Tagen wieder etwas an Boden. Diesmal ging es um -2 % abwärts. Damit notiert die Aktie von Siemens Energy bei nur noch 11,37 Euro. Das ist der niedrigste Kurs im laufenden Jahr - eine echte Enttäuschung. Siemens Energy hat dennoch weiterhin die Chance, dass es kräftig aufwärts gehen kann. Analysten sehen ...

