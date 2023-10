Mit dem branchenführenden Knowhow von ReadSpeaker sorgt die führende italienische Zeitung für ein besseres Leseerlebnis

ReadSpeaker, der zuverlässigste unabhängige Partner, wenn es um digitale Stimmen für das weltweite Business geht, hat heute bekannt gegeben, dass Corriere della Sera, eine der meistgelesenen und ältesten Tageszeitungen Italiens, gemeinsam mit dem ReadSpeaker VoiceLab zwei exklusive digitale Branded Voices kreiert und entwickelt hat. Für Abonnenten des Corriere della Sera können diese ab sofort jeden Online-Artikel laut vorlesen.

Unternehmen, die wie Corriere della Sera im Bereich digitale Medien neue Wege gehen, nutzen für ihre Markenstrategie auch KI-gestützte digitale Stimmen. So entwickeln Sie Ihr Business weiter und bedienen neue Anforderungen und Erwartungen von Verbrauchern.

Ein gut durchdachtes Erlebnis mit markenspezifischen digitalen Stimmen im Nachrichtensprecherstil bietet den Abonnenten noch bessere Möglichkeiten, Artikel neben ihren Alltagstätigkeiten zu hören.

Das ReadSpeaker VoiceLab hat sich um den gesamten Entwicklungsprozess für die individuellen Stimmen für Corriere della Sera gekümmert: von den Aufnahmen mit den Sprechern über die Verarbeitung der Aufnahmedaten, das Training der DNN-Modelle (DNN: Deep Neural Networking) und die Qualitätskontrolle bis hin zur Lieferung und allen erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen, auch nach dem Launch.

Für die Entwicklung digitaler Stimmen müssen die Aufnahmen der menschlichen Stimmen extrem gleichmäßig sein, mit hochpräziser Artikulation und einer einheitlichen Sprechweise. Die Experten des ReadSpeaker VoiceLab haben in jeder Phase des Prozesses eng mit dem Team von Corriere della Sera zusammengearbeitet.

Eine große Herausforderung bestand dabei darin, dass der lexikalische und der linguistische Inhalt von Tageszeitungen extrem vielfältig ist und häufig nicht dem Standard entspricht. In intensiver Kooperation mit dem Produktteam von Corriere della Sera hat das VoiceLab-Team die Sprachausgabe für diesen vielfältigen Bereich optimiert. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, KI-gestützte Technologie mit menschlichem Wissen zu kombinieren, damit gute Ergebnisse entstehen.

Corriere della Sera bietet jetzt mit sprachfähigen Artikeln ein innovatives Leseerlebnis an. Vorgelesen werden die Artikel von exklusiven und ausdrucksstarken Stimmen im Nachrichtensprecherstil, die genau auf die Markenpersönlichkeit der Zeitung abgestimmt sind. So bleiben Augen und Hände bei der Mediennutzung frei. Verfügbar ist dieser Service ab sofort für alle Abonnenten der Zeitung.

Ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung von Corriere della Sera, ReadSpeaker als strategischen Partner für die Entwicklung exklusiver digitaler Stimmen ins Boot zu holen, war der kooperative und beratende Ansatz des VoiceLab-Teams. "Von der Konzeptentwicklung bis hin zur Lieferung haben wir eng zusammengearbeitet. Technisches Fachwissen und strategische Begleitung gingen dabei Hand in Hand", berichtet Fabio Napoli, Business Digital Director bei Corriere della Sera.

"Die innovative und akribische Herangehensweise von ReadSpeaker bei der Kreation einer individuellen Stimme, das Zusammenspiel zwischen modernster Technologie und einem höchst engagierten Linguistenteam das alles hat genau zu der umfassenden Lösung geführt, die wir gebraucht haben. Der partnerschaftliche Ansatz und die wertvolle Beratung in wirklich jeder Phase waren entscheidende Faktoren für den Erfolg dieses Projekts."

"Durch die Partnerschaft mit Corriere della Sera erleben wir direkt, welchen Einfluss die Integration von Sprachtechnologie auf eine Markenstrategie hat. So entsteht nicht nur eine einheitliche, attraktive und klare Markenpräsenz auf unterschiedlichen Plattformen, sondern auch ein optimiertes Nutzungserlebnis. Wir vom ReadSpeaker VoiceLab kreieren Stimmen, die individuell auf die Anforderungen der Kunden abgestimmt sind, ihre Markenidentität zum Ausdruck bringen und den Kunden ein einmaliges Audio-Erlebnis bieten. Bei Corriere della Sera sind unsere individuellen Stimmen jetzt integraler Bestandteil der innovativen digitalen Nachrichtenplattform. Hier zeigt sich, was für große Veränderungen die Sprachtechnologie in der Medienlandschaft von heute bewirken kann", sagt Roy Lindemann, CMO und CCO EMEA bei ReadSpeaker.

Hier geht es zum Video von Corriere della Sera.

Mehr über das ReadSpeaker VoiceLab erfahren Sie auf www.readspeaker.com/solutions/custom-text-to-speech-tts-voices/.

Über ReadSpeaker:

ReadSpeaker ist der unabhängige Partner für digitale Sprache, dem Marken, Unternehmen und andere Einrichtungen weltweit am meisten vertrauen. Mit über 20 Jahren Erfahrung ist ReadSpeaker mit seinen KI-basierten Text-to-Speech-Lösungen und sachkundiger Beratung in der Lage, digitale Inhalte zugänglicher zu machen und Interaktionen mit Nutzern durch modernste Technologie einfacher und attraktiver zu gestalten. Unsere flexiblen Cloud-, On-Premise- und Embedded-Lösungen umfassen mehr als 115 ausdrucksstarke und lebensechte synthetische Stimmen in über 40 Sprachen für jede Anwendung und jedes Endgerät. Dabei machen wir beim Datenschutz keinerlei Kompromisse. Auf diese Weise haben wir bis heute mehr als 10.000 Anwendungen weltweit zum Sprechen gebracht.

In enger Zusammenarbeit mit Marken und Organisationen kreiert das ReadSpeaker VoiceLab individuelle Branded Voices: digitale Stimmen, die einmalig, ausdrucksstark und sofort erkennbar sind und für ein markenspezifisches Kundenerlebnis an allen Schnittstellen sorgen.

Mehr darüber erfahren sie auf readspeaker.com/de. Folgen Sie uns außerdem gerne auf X und LinkedIn.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231018267670/de/

Contacts:

Kontaktdaten für Medienvertreter:

Gaea Vilage

gaea.vilage@readspeaker.com