TAGESTHEMA I

Das Vorgehen gegen das Teilen von Passwörtern hat dem Streamingdienst Netflix im dritten Quartal einen unerwartet starken Kundenzuwachs beschert. Der Konzern kündigte gleichzeitig mit den Geschäftszahlen an, die Preise für einige Angebote in den USA, Großbritannien und Frankreich zu erhöhen. Netflix gewann im dritten Quartal 8,76 Millionen Abonnenten nach 2,4 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten lediglich mit 6 Millionen gerechnet. Der Konzern erzielte einen Umsatz von 8,54 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 8 Prozent zum Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte um ein Fünftel auf 1,7 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,73 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 3,49 Dollar erwartet.

TAGESTHEMA II

Der US-Elektroautobauer Tesla hat im dritten Quartal einen Gewinneinbruch um 44 Prozent verbucht. Die Auswirkungen der starken Preissenkungen in der gesamten Produktpalette forderten unverändert ihren Tribut. Der Umsatz stieg um 9 Prozent auf 23,4 Milliarden US-Dollar, was auf höhere Fahrzeugauslieferungen im Vergleich zum Vorjahresquartal zurückzuführen war. Analysten hatten im Konsens mit Erlösen von 24,2 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn von 1,9 (Vorjahr 3,3) Milliarden Dollar für den Zeitraum von Juli bis September verfehlte die Erwartungen der Analysten. Der bereinigte Nettogewinn je Aktie fiel mit 66 Cent ebenfalls schwächer als mit 73 Cent vorhergesagt aus. Die Bruttomarge sank auf 17,9 von 18,2 Prozent in der zweiten Periode. Vor Jahresfrist hatte sie noch bei 25,1 Prozent gelegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 AT&T Inc, Ergebnis 3Q

13:00 American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

13:00 Philip Morris International Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 209.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: -6,8 zuvor: -13,5 16:00 Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 16:00 Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: -3,5% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.334,75 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.005,00 -0,1% Nikkei-225 31.523,62 -1,6% Hang-Seng-Index 17.386,75 -1,9% Kospi 2.416,94 -1,9% Shanghai-Composite 3.021,55 -1,2% S&P/ASX 200 6.972,10 -1,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwach - Die Märkte folgen den US-Börsen, die am Mittwoch Federn lassen mussten. Dort drückte wieder der massive Anstieg der Renditen, die auf den höchsten Stand seit mehr als 16 Jahren kletterten. Hauptbelastungsfaktor bleibt der Nahostkrieg. Noch immer steht das von einer Rakete getroffenen Krankenhaus in Gaza-Stadt im Fokus. Daran ändern auch viele Indizien nichts, die nicht Israel, sondern vielmehr eine verirrte Hamas-Rakete als Urheber der Explosion sehen. Letztlich weisen sich Israel und die Hamas gegenseitig die Schuld zu. Am japanischen Markt fällt der Nikkei-225 um 1,9 Prozent auf 31.444 Punkte. Überraschend hat die Handelsbilanz im September statt eines Defizits einen Überschuss ausgewiesen. In Hongkong geht es um 1,7 Prozent abwärts. Die Marktstimmung verschlechtert sich auch, weil der chinesische Immobilienentwickler Country Garden die Zinsen für eine Dollar-Anleihe nicht bezahlt hat. Elektroautobauer stehen unter Druck, nachdem der US-Konkurrent Tesla einen Gewinneinbruch um 44 Prozent erlitten hat. BYD verlieren 2,7 Prozent, Nio fallen um 8,3 Prozent. In Schanghai verliert der Leitindex 1,2 Prozent. Der Kospi in Korea gibt 1,8 Prozent ab, nachdem die Zentralbank wie erwartet den Leitzins unverändert bei 3,5 Prozent belassen hat. Am australischen Markt geht es um 1,6 Prozent nach unten.

US-NACHBÖRSE

Netflix gewann im dritten Quartal 8,76 Millionen Abonnenten. Analysten hatten lediglich mit 6 Millionen gerechnet. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,73 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 3,49 Dollar erwartet. Die Aktie haussierte nachbörslich um 12,5 Prozent. Dagegen ging es für die Tesla-Aktie um 4,2 Prozent nach unten. Der Elektroautobauer hat im dritten Quartal einen Gewinneinbruch um 44 Prozent verbucht. Lam Research meldete im ersten Geschäftsquartal zum dritten Mal in Folge einen Umsatzrückgang. Die Aktien fielen um 4,5 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.665,08 -1,0% -332,57 +1,6% S&P-500 4.314,60 -1,3% -58,60 +12,4% Nasdaq-Comp. 13.314,30 -1,6% -219,45 +27,2% Nasdaq-100 14.909,26 -1,4% -212,75 +36,3% Mi Di Umsatz NYSE (Aktien) 858 Mio 966 Mio Gewinner 482 1.685 Verlierer 2.412 1.203 Unverändert 74 94

Leichter - Neben gestiegenen Marktzinsen lastete die jüngste Entwicklung im Krieg zwischen Israel und der Hamas auf der Stimmung. Hoffnungen, dass die Nahostreise von US-Präsident Joe Biden eine diplomatische Lösung mit herbeiführen könnte, hatten einen Dämpfer erhalten, nachdem Jordanien ein Treffen von Biden mit den politischen Führungen von Jordanien und Ägypten sowie Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas abgesagt hatte. Zudem schockierten Nachrichten über den Beschuss eines Krankenhauses in Gaza mit vielen Toten die Märkte, da wegen der zum Teil harschen Reaktion aus arabischen Ländern mit einer weiteren Eskalation des Krieges zu rechnen war. An den Finanzmärkten wurde befürchtet, dass andere Länder der Region in den Konflikt eingreifen könnten. Daran änderten auch viele Indizien nichts, die nicht Israel, sondern vielmehr eine verirrte Hamas-Rakete als Urheber der Explosion sahen. Procter & Gamble (+2,6%) hatte mehr verdient als erwartet. Auch der Ausblick kam gut an. Bei Travelers (-0,7%) hatten Katastrophenschäden das Ergebnis überraschend stark geschmälert. Auch die Bank Morgan Stanley (-6,8%) hatte einen Gewinnrückgang verbucht. Enttäuschend schnitt vor allem das Investmentbanking ab. Abbott hatte die Erwartungen geschlagen. Der Kurs zog um 3,7 Prozent an.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,21 +0,5 5,20 78,8 5 Jahre 4,92 +5,8 4,87 92,5 7 Jahre 4,94 +5,8 4,89 97,4 10 Jahre 4,90 +6,6 4,83 101,8 30 Jahre 4,98 +5,1 4,93 101,1

Ungeachtet der jüngsten Zuspitzung des Nahostkriegs zogen die Renditen der US-Anleihen weiter an. Am Anleihemarkt dominierten Inflationssorgen, die am Vortag neue Nahrung von überraschend deutlich gestiegenen Einzelhandelsumsätzen erhalten hatten und zudem vom Ölpreisanstieg befeuert wurden. Weitere Nahrung bekamen die Inflationssorgen von besser als erwartet ausgefallenen US-Immobiliendaten. Händler sahen die Daten als weiteren Beleg, dass der US-Konjunktur trotz der massiven Zinsanhebungen eine weiche Landung gelingen könnte. Dazu passte der Konjunkturbericht "Beige Book" der Fed.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:22 Uhr % YTD EUR/USD 1,0534 -0,0% 1,0537 1,0573 -1,6% EUR/JPY 157,80 -0,0% 157,83 158,27 +12,4% EUR/GBP 0,8688 +0,1% 0,8678 0,8668 -1,8% GBP/USD 1,2126 -0,1% 1,2142 1,2198 +0,3% USD/JPY 149,81 -0,0% 149,81 149,69 +14,3% USD/KRW 1.358,87 +0,2% 1.356,70 1.349,15 +7,7% USD/CNY 7,1835 +0,0% 7,1830 7,1808 +4,1% USD/CNH 7,3278 +0,0% 7,3261 7,3145 +5,8% USD/HKD 7,8285 -0,0% 7,8294 7,8282 +0,2% AUD/USD 0,6303 -0,5% 0,6336 0,6384 -7,5% NZD/USD 0,5829 -0,5% 0,5857 0,5912 -8,2% Bitcoin BTC/USD 28.328,94 +0,2% 28.278,68 28.612,15 +70,7%

Der Dollar legte mit den gestiegenen Marktzinsen und der Risikoaversion zu, der Dollarindex gewann 0,3 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,18 88,32 -0,2% -0,14 +13,3% Brent/ICE 91,14 91,5 -0,4% -0,36 +11,5%

Am Ölmarkt wurden die Preise (+1,8%) von Befürchtungen nach oben getrieben, dass mit Iran ein großer Ölexporteur in den Nahostkrieg eingreifen könnte. Das dürfte Lieferausfälle und Versorgungsengpässe zur Folge haben. Teheran hatte andere muslimische Länder dazu aufgerufen, ein Ölembargo gegen Israel zu verhängen. Zudem hatten sich die Rohöllagerbestände in den USA deutlicher als gedacht verringert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.947,60 1.948,30 -0,0% -0,70 +6,8% Silber (Spot) 22,89 22,83 +0,3% +0,07 -4,5% Platin (Spot) 885,20 890,50 -0,6% -5,30 -17,1% Kupfer-Future 3,57 3,59 -0,5% -0,02 -6,3%

Gold (+1,3%) profitierte deutlicher vom "Risk-Off-Modus", angesichts der geopolitischen Unsicherheiten notierte das Edelmetall in Sichtweite der Allzeithochs.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

JAPAN HANDELSBILANZ

Japans Exporte haben sich im September dank der Lieferungen von Autos und Autoteilen erholt. Die Exporte stiegen um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie aus Daten des Finanzministeriums am Donnerstag hervorgeht. Die Volkswirte hatten im Factset-Konsens mit einem Plus bei den Exporten von 4,5 Prozent gerechnet. Die Einfuhren gingen um 16,3 Prozent zurück, was vor allem auf die geringere Nachfrage nach Produkten wie Rohöl und Flüssigerdgas zurückzuführen ist.

NAHOSTKRIEG

Angesichts der Zunahme von Falschmeldungen zum Krieg zwischen der Hamas und Israel hat die Europäische Union die Mitgliedstaaten aufgefordert, konsequent gegen Desinformation im Internet vorzugehen.

