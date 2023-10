Bernd Wünsche (Gurupress.de) - thyssenkrupp hat am Mittwoch an den Märkten deutlich verloren. Es ging um mehr als -3 % abwärts. Die Notierungen sind somit auf dem Weg dazu, die Marke von 7 Euro deutlich verfehlt zu haben oder zu verfehlen. Nun wird es für den Titel allerdings darauf ankommen, die Kurve zu bekommen. Ein großes Ereignis dazu steht an. thyssenkrupp: Wann wird verkauft? Dazu passt im Grunde die Nachricht des Tages. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...