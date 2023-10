Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ITM Power versuchte in den vergangenen Tagen durchaus, sich zu erholen. Dies gelang nicht. Denn am Mittwoch verlor die Aktie erneut -3 %. Nun wird es ernst. Denn es gibt immerhin ein Gegenprogramm des Unternehmens aus Großbritannien. Wie weit dieses Gegenprogramm trägt, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen erweisen. ITM Power: Ab in die USA Die große Nachricht dieser Tage betrifft den Markt in den USA. Joe ...

