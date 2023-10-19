BARCLAYS SENKT NFON AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 5 (6,50) EURBARCLAYS SENKT SÜDZUCKER AUF 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 12 (15) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 14,00 (12,50) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 130 (143) EUR - 'BUY'MORGAN STANLEY STARTET TALANX MIT 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 64 EURDEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT GEA GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 45 EUR BARCLAYS HEBT PROXIMUS AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 10 EURBARCLAYS SENKT BARRY CALLEBAUT AUF 'UNDERWEIGHT'(EQUAL W.) - ZIEL 1380(1670)CHFBARCLAYS SENKT CORBION AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 19 (25) EURBARCLAYS SENKT EASYJET AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 415 (550) PENCEBARCLAYS SENKT KERRY GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 85 (110) EURBARCLAYS ...Den vollständigen Artikel lesen ...