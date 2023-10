Nach dem Kursrutsch zur Wochenmitte - der DAX verlor am Mittwoch 1,03 Prozent oder 156 Zähler - gibt es auch am Donnerstag Verluste. Sorgen bereitet der jüngste Anstieg der Anleiherenditen, was die Attraktivität von Aktien schmälert. Es droht sogar ein Abrutschen unter die wichtige Marke von 15.000 und in der Folge unter das Monatstief von 14.948."Die Stimmung ist überall schlecht", sagt Marktanalyst Stephen Innes von SPI Asset Management. Die asiatischen Börsen folgten der bereits schwachen Wall ...

