Skylegs, eine Luftfahrtmanagement-Plattform, die von 90 Flugzeugbetreibern in 25 Ländern benutzt wird, hat sich für Regula Document Reader SDK entschieden, um eine automatisierte Datenlese- und Extraktionsfunktion aus Pässen, Personalausweisen und anderen Reisedokumenten zu ermöglichen. Im Unterschied zu anderen getesteten Lösungen lieferte Regula stets schnelle und vertrauenswürdige Ergebnisse und erfüllte somit perfekt einige der wichtigsten Anforderungen von Skylegs: Geschwindigkeit und Genauigkeit.

Seit der Einführung der Skylegs-Plattform war die Automatisierung der Dateneingabe immer als Ersatz für die manuelle Arbeit der Flugzeugbetreiber gedacht. Diese langwierige und fehleranfällige Methode (es dauerte bis zu 3 Minuten pro Dokument) beeinträchtigte sowohl die Effizienz des Prozesses als auch die Kundenzufriedenheit. Mit dem in der Skylegs-Plattform integrierten Regula Document Reader SDK ist die Eingabe von Passagier- und Crewdaten fortan schnell und einfach: Ein Betreiber scannt einfach ein Dokument und erhält sofort genaue und geprüfte Ergebnisse.

Der Regula Document Reader SDK stützt sich auf die weltweit umfassendste Datenbank mit Dokumentenvorlagen, die von Regula eigens entwickelt wurde. Derzeit enthält sie über 13.000 Vorlagen von Ausweisen aus 247 Ländern und Gebieten, wobei alle Sicherheitsmerkmale akribisch beschrieben sind. Eine derart umfangreiche Datenbank ermöglicht es, praktisch jedes Ausweisdokument zu erkennen und zu verifizieren, unabhängig von seinem Typ oder Herkunftsland. Für eine Luftfahrtmanagement-Plattform ist das ein echter Game-Changer, da ihre Kunden aus allen Ecken der Welt kommen können.

Dank seiner einfachen Integration wurde der Regula Document Reader SDK in die Skylegs-Infrastruktur nach der Plug-and-Play-Methode implementiert, was die Übergangsphase beschleunigte und die Automatisierung der Dateneingabe noch schneller ermöglichte.

"Wir haben andere Lösungen ausprobiert, aber sie waren zu generisch und wir benötigten Spezialisten. Wir kamen zu dem Schluss, dass nur Regula in der Lage war, eine Vielzahl von Dokumenten präzise, zuverlässig und schnell zu interpretieren. Wir sind mit Regula und der schnellen, genauen und zuverlässigen Lösung des Unternehmens sehr zufrieden. Wir haben das Potenzial bereits in der Pilotphase gesehen und seit Abschluss des Projekts beobachten wir die Effizienz. Überdies erhalten wir positives Feedback von unseren Kunden, die sagen, dass die Automatisierung der Dateneingabe ihre Arbeit einfacher, schneller und präziser gemacht hat", so Maxim Schelfhout, Geschäftsführer bei Skylegs.

"Die Automatisierung der Dateneingabe ist entscheidend, um Verzögerungen und Fehler zu verhindern, die für jede Luftfahrtgesellschaft sehr kostspielig sein können. Mit der Lösung von Regula kann das Fluggesellschaftspersonal sicher sein, dass alle Ausweise der Passagiere ordnungsgemäß verarbeitet wurden und die Informationen genau und zuverlässig sind. Wir freuen uns, mit Skylegs zusammenzuarbeiten und zu sehen, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen die Branche zum Besseren verändern", kommentiert Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Über Skylegs

Skylegs ist eine Luftfahrtmanagement-Plattform für Flugzeugbetreiber, die kommerzielle, private und spezialisierte Flüge verwalten. Unsere Online-Plattform und Apps optimieren den Arbeitsablauf Ihres Unternehmens und steigern die Produktivität des gesamten Teams.

Unsere umfassende Flugmanagement-Software verbindet alle Prozesse: Zeitplanung, Besatzungsplanung, Schulung, Dokumentenkontrolle, Sicherheitsmanagement, Angebote, Intelligence und mehr.

Bei Skylegs streben wir danach, sicher zu sein, unseren Kunden und Partnern erstklassigen Service zu bieten und nachhaltig zu handeln. In unserer zehnjährigen Geschichte haben wir uns einen soliden Ruf und eine vertrauenswürdige Basis in der Luftfahrtindustrie erarbeitet.

Über Regula

Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek der Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Verifizierung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Unternehmen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen.

Regula wurde im Gartner® Market Guide for Identity Verification 2023 zu einem repräsentativen Anbieter ernannt.

Weitere Informationen finden Sie unter regulaforensics.com.

