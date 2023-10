LONDON (dpa-AFX) - Investment management firm Man Group Plc (MNGPF.PK) Thursday reported core profit before tax of $137 million for the first half, lower than 395 million a year ago, impacted by decline in revenue.



Core profit after tax decreased to $108 million or 8.9 cents per share from $325 million or $24 cents per share last year.



Net revenue for the period dropped to $513 million from $855 million in the previous year, primarily due to lower performance fees.



Assets under management (AUM) was $161.2 billion as on September 30, 2023, higher than $138.4 billion a year ago.



