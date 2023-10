DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Umsatz im Gastgewerbe sinkt im August

Der Umsatz im Gastgewerbe ist im August gegenüber Juli kalender- und saisonbereinigt real um 2,1 Prozent und nominal um 2,2 Prozent gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, verzeichnete das Gastgewerbe im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Umsatzrückgang von real 8,7 Prozent und nominal 3,0 Prozent. Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt das deutlich gestiegene Preisniveau im Gastgewerbe wider.

US-Notenbank: Wirtschaftsaussichten stabil bis leicht schwächer

Die Lage der US-Wirtschaft hat sich laut einer Erhebung der US-Notenbank zufolge seit dem vorherigen Bericht kaum verändert. Die Konsumausgaben zeigten ein gemischtes Bild, ebenso wie der Produktionssektor, heißt es in dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve. Der Ausblick für die Wirtschaft werde in den Distrikten der Notenbank insgesamt als stabil oder mit leicht schwächerem Wachstum beschrieben.

Japans Exporte erholen sich im September

Japans Exporte haben sich im September dank der Lieferungen von Autos und Autoteilen erholt. Die Exporte stiegen um 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie aus Daten des Finanzministeriums am Donnerstag hervorgeht. Die Volkswirte hatten im Factset-Konsens mit einem Plus bei den Exporten von 4,5 Prozent gerechnet. Die Ausfuhren in die USA und in die EU führten das Wachstum bei den regionalen Bestimmungsländern an und stiegen um 13,0 Prozent bzw. 12,9 Prozent.

Italien führt ab Samstag Kontrollen an Grenze zu Slowenien ein

Nach Deutschland und Österreich führt nun auch Italien wieder Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums ein. Ab Samstag und zunächst für einen Zeitraum von zehn Tagen werde an der Grenze zu Slowenien wieder kontrolliert, teilte die italienische Regierung am Mittwoch mit. Brüssel sei bereits informiert worden.

EU warnt vor zunehmender Desinformation

Angesichts der Zunahme von Falschmeldungen zum Krieg zwischen der Hamas und Israel hat die Europäische Union die Mitgliedstaaten aufgefordert, konsequent gegen Desinformation im Internet vorzugehen. Diese Verbreitung von Desinformation und illegalen Inhalten berge "die Gefahr der Stigmatisierung bestimmter Gemeinschaften und der Destabilisierung unserer demokratischen Strukturen", sagte EU-Digitalkommissar Thierry Breton vor dem EU-Parlament in Straßburg. Zudem bestehe das Risiko, dass Kinder gewalttätigen Inhalten ausgesetzt würden.

Einigung auf Hilfsgüterlieferungen nach Gaza

Die von den Einwohnern im abgeriegelten Gazastreifen sehnlichst erwarteten Hilfsgüter werden nach Angaben Ägyptens und der USA über den Grenzübergang Rafah in das Land gelangen können. Ägypten kündigte "dauerhafte" Hilfslieferungen über die Grenze im Süden des Gazastreifens an. "Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi und US-Präsident Joe Biden haben sich auf eine dauerhafte Lieferung von humanitärer Hilfe in den Gazastreifen über den Grenzübergang Rafah geeinigt", erklärte der ägyptische Präsidentensprecher Ahmed Fahmy. Zuvor hatte Israel auf Ersuchen Bidens den Lieferungen zugestimmt.

US-Republikaner Jordan scheitert auch im zweiten Wahlgang um Kongressspitze

Bei der Wahl eines neuen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses ist der erzkonservative Abgeordnete Jim Jordan auch im zweiten Wahlgang gescheitert. Der Vertraute von Ex-Präsident Donald Trump kam auf 199 Stimmen und verfehlte damit erneut die notwendige Mehrheit von 217 Stimmen. 22 Republikaner verweigerten dem rechten Hardliner die Unterstützung, die Demokraten von Präsident Joe Biden votierten geschlossen für ihren Fraktionschef Hakeem Jeffries.

Frankreich/Geschäftsklima Okt 98 (Okt: 99)

Frankreich/Geschäftsklima Sep PROGNOSE: 98,5

Schweiz Sep Handelsbilanz Überschuss 5,028 Mrd CHF

Schweiz Sep Exporte 23,873 Mrd CHF

Schweiz Sep Importe 18,845 Mrd CHF

