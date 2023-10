Nachdem bis vor Kurzem noch die Schnäppchenjäger bei Amazon am Drücker waren, kam es zuletzt zu Gewinnmitnahmen. Am Mittwoch rutschte die Aktie des E-Commerce- und Cloudgiganten unter die 100-Tage-Linie. Wedbush-Analyst Scott Devitt kann die Skepsis des Marktes in Bezug auf Amazon nicht nachvollziehen."Wir glauben, dass Amazon im Großen und Ganzen besser positioniert ist, als die Investoren befürchten", so Devitt in seiner Studie vom Mittwoch. "Die Einzelhandelsmargen steigen weiter und das AWS-Wachstum ...

