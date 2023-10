Ruggell (ots) -Versicherungsmakler nehmen Erbschaften und Schenkungen ins Visier. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung, die Liechtenstein Life unter 482 Maklern durchgeführt hat. Im Rahmen der Online-Umfrage "Erben und Schenken in Deutschland" wurden Versicherungsmakler zu Kenntnisstand, Chancen und Perspektiven in Bezug auf fondsgebundene Lebensversicherungen zur intelligenten Vermögensübertragung (Wholelife-Tarife) befragt. Die Ergebnisse zeigen:- Bereits ein Drittel der Makler ist in dem Bereich aktiv; 45,9 % der Nicht-Aktiven planen, in Zukunft in der Beratung und Vermittlung tätig zu werden.- 81,5 % sehen enorme Profilierungsmöglichkeiten für Makler und Berater beim Kunden.- 65,8 % halten das Potenzial des Segments "Erben und Schenken" für Makler und Berater allgemein für sehr hoch oder hoch.Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift AssCompact durchgeführt.Die Marktbekanntheit von Wholelife-Tarifen zum Erben und Schenken ist noch ausbaufähig. 56,2 % der befragten Makler wissen, dass Wholelife-Tarife eine erbschaftsteuerfreie Vermögensübertragung ermöglichen. Demgegenüber stehen 41,5 %, die hier Wissenslücken bekunden.Auch bei der Marktdurchdringung ist noch Luft nach oben. Ein Drittel (33,6 %) der befragten Makler ist bereits in der Beratung und Vermittlung der fondsgebundenen Lebensversicherungen zur Vermögensübertragung und Nachlassplanung aktiv. 63,3 % sind es noch nicht. Bei den meisten (64,8 %) derjenigen, die bereits in dem Segment tätig sind, macht der Anteil an ihrem Geschäft im Bereich Leben bis zu 25 % aus. Bei 25,3 % liegt er zwischen 26 und 100 %. 9,9 % konnten den Anteil nicht beziffern.Viele Vermittler haben das Segment Erben und Schenken im Blick. 45,9 % von denjenigen, die noch nicht in dem Bereich tätig sind, planen künftig hier aktiv zu werden. 39 % sind noch unentschieden (keine Angabe). Nur 15,1 % wollen sich hier künftig nicht engagieren.Makler sehen enorme Profilierungsmöglichkeiten beim Kunden. Rund 81,5 % aller Befragten erwarten, dass Makler und Berater beim Kunden mit einer kompetenten Beratung bei der intelligenten Vermögensübertragung / Nachlassplanung an Profil gewinnen können (Antwortoptionen "Ja, auf jeden Fall" und "Eher ja"). 10,4 % sind sich unsicher (Antwortoption "vielleicht"). Nur 3,3 % glauben dies (eher) nicht.Entsprechend positiv bewerten Makler die Geschäftsaussichten des Segments "Erben und Schenken". 65,8 % halten das Potenzial für Versicherungsmakler und Berater allgemein für "sehr hoch" oder "eher hoch". 48,5 % sehen für ihr eigenes Geschäft "sehr hohes" und "eher hohes" Potenzial.Flexibilität ist Trumpf. Wer bereits Wholelife-Tarife zum Erben und Schenken vermittelt und Kunden dazu berät, sieht den größten Nutzen aus Kundensicht vor allem in vielfältigen Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten. Demnach bekunden rund drei Viertel, dass ihrer Erfahrung nach für den Kunden vor allem Produkt-Features wie mehrere Versicherungsnehmer / Versicherte Personen (75,9 %) und eine flexible Bezugsrechtsgestaltung (74,1 %) relevant sind. Auch eine große Fondsauswahl ist für viele der Makler (59,3 %) ein gewichtiges Argument. Mehrfachnennungen waren hier möglich.Die wichtigsten Gestaltungsmöglichkeiten aus Maklersicht: 72,4 % aller Befragten sehen das größte Potenzial neuer Wholelife-Tarife darin, Schenkungsfreibeträge optimal zu nutzen. 64,1 % halten für besonders interessant, einen Teil des Vermögens vorzeitig an die nächste Generation zu übertragen. 62,7 % glauben, dass die meisten Chancen darin liegen, Kinder abzusichern und dabei Zugriff auf das Vermögen zu behalten."Das Segment Erben und Schenken kann Vermittlern vollkommen neue Perspektiven eröffnen - mit Blick auf die Beziehung zum Kunden sowie den eigenen Bestand", so Stephan Bruckner, Senior Sales Representative für Liechtenstein Life. "Aber Berater und Vermittler brauchen Lösungen mit Gestaltungsspielräumen, um den verschiedenen Bedürfnissen der Kunden bei der Vermögens- und Nachlassplanung gerecht zu werden. Diesem Gedanken haben wir mit unserem Tarif Liechtenstein Life Wealth Rechnung getragen und damit einen der derzeit flexibelsten Tarife im Bereich Erben und Schenken im deutschen Markt vorgestellt."Liechtenstein Life bietet seit September 2023 auf dem deutschen Markt eine Wholelife-Versicherung an, die es ermöglicht, Vermögen renditeorientiert anzusparen und steueroptimiert auf Erben zu übertragen. Der neue Tarif Liechtenstein Life Wealth ist eine langlaufende fondsgebundene Lebensversicherung, bei der sich Versicherungsleistungen individuell konfigurieren und für Erbschaften oder Schenkungen flexibel gestalten lassen.Über Liechtenstein LifeDie Liechtenstein Life Assurance AG ist die Spezialistin für renditestarke Altersvorsorge und passgenauen Risikoschutz. Das Unternehmen mit Sitz in Ruggell, Liechtenstein, wurde 2008 gegründet und bietet Kunden, Maklern und Beratern Fondspolicen auf Basis von aktuell über 460 ausgewählten Fonds an, die für die individuelle Lebenssituation, die eigenen Werte und das persönliche Risikoempfinden passgenau zusammengestellt werden können. Die fondsgebundenen Lebensversicherungen bieten ein Maximum an Flexibilität und können digital an Veränderungen angepasst werden. Liechtenstein Life zählt zu den wachstumsstärksten Anbietern in diesem Segment in der Schweiz und Deutschland. Über die Makler-Studie:Studiendurchführung: AssCompact Abteilung StudieMethode: Online-UmfrageGrundgesamtheit: 482 VersicherungsmaklerZeitrahmen: 11.09. bis 20.09.2023