Der Aktienkurs von Netflix ist außerbörslich um bis zu 13 Prozent hochgeschnellt, nachdem der Streaming-Anbieter überraschende Zahlen bekannt gegeben hat. Die Hintergründe.Die Netflix-Aktie ist außerbörslich kräftig hochgeschnellt, nachdem das Unternehmen nach US-Handelsschluss am Mittwoch einen enormen Anstieg der Abonnentenzahlen bekannt gegeben hat. Netflix berichtete auch einen Gewinn, der in etwa den Erwartungen entsprach und kündigte eine Preiserhöhung für die Basis- und Premiumdienste des Unternehmens an. Netflix wird die Preise für das Basisangebot in den USA mit sofortiger Wirkung von 9,99 US-Dollar auf 11,99 US-Dollar pro Monat zu erhöhen und den Premiumpreis von 19,99 US-Dollar …