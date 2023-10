DJ SENTIMENT/DAX-Profianleger ziehen sich zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts steigender Renditen und geopolitischer Unsicherheiten hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt eingetrübt. Laut der wöchentlichen Sentiment-Erhebung der Deutschen Börse ist das Bullenlager der institutionellen Anleger um 11 Prozentpunkte auf 43 Prozent eingebrochen, bei den Privaten ging es nur um 2 Prozentpunkte auf 50 Prozent nach unten. Der Bärenanteil unter den Profis erhöhte sich dagegen um 9 Prozentpunkte auf 38 Prozent, bei den Privatanlegern um 3 auf 32 Prozent. Damit sind 19 Prozent (+2 Prozentpunkte) der Institutionellen neutral gestimmt und 18 Prozent (-1 Prozentpunkt) der Privaten.

Aus Sicht von Sentiment-Analyst Joachim Goldberg haben vor allem Profianleger die Zwischenhochs genutzt, ihre Positionen mindestens neutral, wenn nicht mit Gewinn, aufzulösen. Angesichts steigender Anleiherenditen, schlechter ökonomischer Daten und der geopolitischen Krise erstaune das nicht. Goldbergs Fazit: Der niedrigere Optimismus der Institutionellen verbessere die Ausgangslage für steigende Kurse. Mit einem Einwand: relativ betrachtet sei für einen Weg nach oben noch einiges an störendem Optimismus im Markt. An der Unterseite habe sich aber die Lage gebessert: Ab 15.000 Punkten könnten Gewinnmitnahmen eine Abwärtsbewegung bremsen.

Auch an der Wall Street steht es mit der Stimmung nicht zum Besten. Dort ist laut der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) der Bullenanteil unter den US-Privatanlegern auf 34,1 Prozent von 40 Prozent in der Vorwoche geschrumpft. Das Bärenlager wurde indes auch kleiner und schrumpfte auf 34,6 Prozent von 36,5 Prozent. Kräftig nach oben ging es für den Anteil der neutral gestimmten Anleger - dieser stieg auf 31,3 Prozent von 23,5 Prozent.

October 19, 2023

