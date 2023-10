Die Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806) hat nach einem Rekord-Q1 mit viel Handelsgeschäft sowie einer Rückkehr zur Dominanz des Eigengeschäfts in Q2 und Q3 das beste Neunmonats-Ergebnis in der Firmengeschichte erzielt und kann die Prognosen für 2023/24 unverändert bestätigen. Der Neunmonatsumsatz lag bei EUR 242,21 Mio (Vj 228,25 / +6,1%). Nachdem das Q1 durch den Endspurt bei Autodesk-3YR-Verträgen mit +21% zugelegt hatte, war die Umsatzkurve in Q2/Q3 erwartungsgemäß schwächer. Der Rohertrag kletterte überproportional auf EUR 126,00 Mio (Vj 116,62 / +8,0%). Der Umschwung auf ...

