FACC wurde im Rahmen der Rolls-Royce Supplier Conference in Silverstone mit dem Best Practice Supplier Award 2023 ausgezeichnet. "Diese Auszeichnung von unserem langjährigen Partner Rolls-Royce macht uns sehr stolz - sie steht für den Einsatz und das Commitment unserer gesamten Crew, täglich Höchstleistungen zu vollbringen und die Anforderungen unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen", streicht CEO Robert Machtlinger hervor. Eine besondere Auszeichnung für die FACC war in diesem Jahr auch die Nominierung für den Rolls-Royce Award "Supplier of the Year": Unter allen Zulieferern weltweit von Rolls-Royce wurde die FACC in Silverstone als eines der Top 3 Zulieferunternehmen ausgezeichnet. Rolls-Royce setzt bereits seit über 20 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...