Werbe-Ikone und Unternehmerin Verona Pooth, 55, hat große Pläne. In der aktuellen GALA sagt sie: "Unser gemeinsamer Traum ist es, nach Los Angeles zu ziehen, uns dort ein Haus zu kaufen. Malibu gefällt uns sehr gut, ich mag den Lifestyle: Jeans, Flipflops, lange Spaziergänge an einem wunderschönen Strand."



Jetzt, in ihrer Lebensmitte, denke sie aber auch über politisches Engagement nach: "Ich überlege tatsächlich, mich in Zukunft mehr der Politik zu widmen. Mein Traum wäre es, eine Talksendung,Pooths Polittalk' zu moderieren. Ich sehe mich schon in der Position der Frauenrechtlerin. Ich glaube, da könnte ich eine ganze Menge bewirken", so Pooth zu GALA.



