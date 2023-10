ABP Publishing meldete ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von 15 für das erste Halbjahr 2023 und führte diesen Erfolg auf zahlreiche Hörbuchveröffentlichungen und strategische Expansionen zurück. Das Unternehmen rechnet bis zum Jahresende mit einem Umsatzwachstum von 30 %, das durch die Marktexpansion angetrieben wird.

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 erzielte ABP Publishing einen bemerkenswerten Umsatzanstieg von 15 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Ein Hauptgrund für dieses Ergebnis ist die anhaltende Beliebtheit seiner Hörbücher, wobei Titel von angesehenen Autoren wie Ichiro Kishimi, Viktor E. Frankl, Nassim Nicholas Taleb, Tony Robbins, Michael Alan Singer und Stephen R. Covey an der Spitze stehen.

Ein entscheidender Aspekt dieses Wachstumskurses war die sorgfältige Auswahl von Titeln, die bei den Hörern gut ankamen und durchweg in der Top-100-Liste von Audible Audiobooks vertreten waren. Darüber hinaus erreichten die dynamischen Marketingkampagnen des Verlags über 1,6 Millionen Hörbuchliebhaber in ganz Europa und unterstrichen damit seinen wachsenden Einfluss auf dem Markt.

Viktoria Salnikova, Chefredakteurin bei ABP Publishing, betonte: "Unser unermüdliches Engagement für Qualität und Relevanz bestimmt unsere Strategie. Wir rechnen in diesem Jahr mit einem Anstieg unserer Buchveröffentlichungen um 38 %, was ein Beweis für unsere robusten Prozesse und unsere Fähigkeit ist, unserem Publikum zuzuhören und auf seine Wünsche einzugehen. Die Rückmeldungen, die wir erhalten, sind von unschätzbarem Wert, denn sie lenken unsere Entscheidungen und sorgen für einen vielfältigen und ansprechenden Katalog. Die Aufnahme von Hindi in unsere Kollektion ist ein strategischer Schritt, der unser Bestreben unterstreicht, ein noch breiteres Publikum weltweit anzusprechen."

Der CEO von ABP Publishing, Andrey Mishenev, kommentierte: "Angesichts unserer Performance erwarten wir für 2023 ein Umsatzwachstum von 30 %. Unsere Strategien, die die Erschließung neuer Märkte und die Einführung von Hindi umfassen, werden es uns ermöglichen, die große indische Bevölkerung zu erreichen."

Der Strategieplan für die Aufrechterhaltung dieser Wachstumsdynamik umfasst die Verfeinerung der Produktionsprozesse und die Verbesserung des Mechanismus zur Einbeziehung des Feedbacks der Hörer. Solche Erkenntnisse sind entscheidend für die Auswahl zukünftiger Titel.

ABP Publishing bietet derzeit Titel in Sprachen wie Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Türkisch und Koreanisch an. Die Aufnahme von Hindi ist ein strategischer Schritt, um die globale Präsenz des Unternehmens zu erhöhen.

Über ABP Publishing

ABP Publishing, ein digitaler Sachbuchverlag, besteht aus vier Geschäftsbereichen: ABP Verlag in Deutschland, ABP Éditions in Frankreich, ABP Editore in Italien und ABP Publishing in anderen globalen Märkten.

