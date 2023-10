Die Roche-Zahlen bleiben von nachlassenden Corona-Umsätzen und stark wachsenden neuen Medikamenten geprägt. Der Konzernumsatz liegt nach 9 Monaten weiter unter Vorjahr.Basel - Beim Pharmakonzern Roche stehen den weiterhin nachlassenden Corona-Umsätzen die stark wachsenden neuen Medikamente gegenüber. In den ersten neun Monaten war der Konzernumsatz erneut tiefer als im Vorjahr. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigen die Basler. Wie der Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte, setzte er in den ersten neun Monaten 44,1 Milliarden Franken um, ein Minus von 6...

