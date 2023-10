NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius nach endgültigen Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 264 Euro belassen. Nachdem der Pharma- und Laborzulieferer erst vor wenigen Tagen die Eckdaten für die ersten drei Quartale bekannt gegeben und die Ziele für 2023 reduziert habe, dürften sich der Anlegerfokus auf die Details richten, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Im Rahmen der anstehenden Telefonkonferenz will der Experte zum Beispiel auf Aussagen zu den Lagerbeständen und der Verschuldung achten./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 01:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 01:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken