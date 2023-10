NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach endgültigen Zahlen auf "Overweight" belassen. Zwar habe die Laborsparte im vergangenen Quartal noch etwas weniger Aufträge an Land gezogen als erwartet, im Biotechnologiegeschäft seien die Bestellungen aber weitaus weniger stark gesunken als befürchtet, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet daher mit einer sehr positiven Marktreaktion./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 07:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 07:07 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007165631

