Gelnhausen (ots) -Auf Basis seines langjährigen Engagements sowie tiefgreifender Erfahrungen im Bereich des Produktschutzes gegen Fälschungen, Plagiate und "Fakes" beschreibt der Autor Alex Deitermann in seinem Buch "Take no Fake" anhand verschiedener Branchen und Produkte, wie sehr die Welt mittlerweile unter minderwertigen Nachbildungen leidet. Nicht nur Verbraucher werden arglistig getäuscht, auch für die Umwelt sind billige Nachbildungen ein Problem da keinerlei Standards zum Schutz von Menschen und Umwelt eingehalten werden.Bei der Analyse der Ursachen und Wirkungen wird deutlich, dass es bei jedem materiellen "Fake" letztlich auch um die ethische Einstellung der Fälscher und Kopierer sowie auch die der Käufer geht, die getreu dem Motto "Geiz ist geil" billig kaufen wollen und hoffen, dennoch ein brauchbares Produkt zu bekommen. Dagegen wurden die Originale, die global imitiert werden, immer von Unternehmen und Personen geschaffen, die hehre Ziele verfolgten und hohen ethischen Standards entsprachen.Obwohl der Autor auch anhand persönlicher Beispiele und Fehlleistungen aufzeigt, wie schmal der Grat zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist, wird deutlich, dass ohne "Originale" die Welt nicht nur ärmer wäre, sondern die Menschheit noch im sogenannten "Mittelalter" leben würde.Zum Buch:Take no Fakevon Alex DeitermannISBN:"978-3-9825561-0-9" Hardcover"978-3-9825561-1-6" Taschenbuch"978-3-9825561-2-3" e-BookZum Autor:Alex Deitermann ist ein bekennender Idealist, unerschütterlicher Optimist, und seit seinem 25. Lebensjahr Unternehmer mit Herzblut. Nach der erfolgreichen Entwicklung von vier Unternehmen, gepaart mit einer Insolvenz, einer Verschmelzung und einer gescheiterten Nachfolge engagiert er sich seit 2020 für gelungene Generationswechsel und erfolgreiche Nachfolgelösungen in Familienunternehmen.Er begann 2009 in einem Start-Up-Unternehmen, sich für die Absicherung von Produkten und Materialien gegen Plagiate zu engagieren, wurde dadurch für viele beeindruckender Beispiele sensibel und begann zu verstehen, warum die Welt durch Lug und Trug, durch Plagiate und Fälschungen oder durch gezielte Desinformation gesellschaftlich, politisch, ethisch, ökologisch und auch ökonomisch leidet.Dabei wurden ihm auch seine eigenen "Fakes" und Fehler der Vergangenheit zunehmend bewusst, so dass er sie in TAKE no FAKE als Beispiele offen schildert. Das zentrale Anliegen aus seinen Erkenntnissen ist es, dass jeder Leser eigene Standpunkte, Wege und Möglichkeiten für sich entwickelt, auf seine eigenen Sinne vertraut, genauer hinschaut, seinen eigenen Weg geht und dadurch als Original die Welt ein Stück verbessert.TAKE no FAKE ist ein ungewöhnliches Buch, dass Mut macht und aufzeigt, wie wir uns in Zeiten multipler Krisen vor dem negativen Einfluss von Fake News, Deepfakes sowie auch eigenen Denkfehlern schützen können. Das zentrale Anliegen aus seinen Erkenntnissen ist, dass jeder Leser eigene Standpunkte, Wege und Möglichkeiten für sich entwickeln, auf seine eigenen Sinne vertrauen, genauer hinschauen, seinen eigenen Weg gehen und dadurch als Original die Welt ein Stück verbessern kann.Auch und gerade in einer Zeit, in der durch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz und Systemen wie ChatGPT große Zweifel an der Echtheit von Nachrichten und Informationen aller Art entstehen, sind die Wege und Möglichkeiten, damit sinnvoll umzugehen, wichtig und wertvoll für den Erhalt von Integrität und Authentizität, weil sie die Grundlage für das Vertrauen bilden, ohne das unsere Gesellschaft nicht friedvoll existieren und ihre Herausforderungen nicht erfolgreich meistern kann.Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite https://alexdeitermann.de/take-no-fake/ finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? 