Nokia hat für das abgelaufene Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen deutlichen Einbruch verzeichnet. Was nun geplant ist.Nokia kündigte am Donnerstag an, im Rahmen eines Kostensenkungsplans nach einem Gewinneinbruch im dritten Quartal bis zu 14.000 Stellen zu streichen. Dadurch wird sich die Zahl der Mitarbeiter von derzeit 86.000 auf 72.000 bis 77.000 verringern. Der finnische Telekommunikationsriese sagte, dass er seine Kostenbasis reduzieren und die Betriebseffizienz erhöhen werde, um "dem schwierigen Marktumfeld zu begegnen". Ziel ist es, die Kostenbasis auf Bruttobasis ab 2023 um 800 Millionen Euro bis Ende 2026 um 1,2 Milliarden Euro zu senken. Der Aktienkurs sackte …