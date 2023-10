DJ Scholz fordert von Hamas Freilassung der Geiseln "ohne Vorbedingungen"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die radikal-islamischen Palästinensergruppe Hamas zur Freilassung der aus Israel verschleppten Geiseln "ohne Vorbedingungen" aufgefordert. Für Deutschland sei es eine wichtige Aufgabe, dass auch die deutschen Geiseln, die sich unter den aus Israel verschleppten Menschen befinden, befreit werden. Scholz sicherte Israel zudem Deutschlands Solidarität zu und betonte, dass Israel das Recht auf Verteidigung habe. Gleichzeitig forderte der Bundeskanzler, dass man aber auch humanitäre Hilfe zu den Menschen im Gazastreifen bringen müsse.

"Ich habe den Eindruck, jetzt könnte das gelingen, so schwierig wie das ist, einen Weg zu finden, dass die notwendigste Versorgung mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit Medikamenten auch gewährleistet ist", sagte Scholz in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag. "In dieser schweren Zeit ist Deutschlands Platz fest an der Seite Israels." Zuvor hatte es eine Einigung auf Hilfsgüterlieferungen nach Gaza gegeben. Die Güter sollen nach Angaben Ägyptens und der USA über den Grenzübergang Rafah erfolgen.

Scholz betonte in seiner Rede zudem erneut, dass ein Flächenbrand in Nahen Osten "verheerend" für die ganze Region wäre und daher vermieden werden müsse. Scholz warnte die pro-iranische Hisbollah und den Iran vor einem Eingreifen in den Konflikt. Solch ein Schritt wäre ein "schwerer Fehler".

Scholz war am Dienstag in Israel mit Premierminister Benjamin Netanjahu und am Mittwoch in Kairo mit Ägyptens Präsident Abdel Fattah Al-Sisi zusammengetroffen. Dabei ging es um die Lage nach dem Angriff der Hamas auf israelische Zivilisten und die daraus resultierende Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hamas mit zahlreichen Toten auf beiden Seiten.

