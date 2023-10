Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Tagen stark entwickelt. Der Widerstandsbereich rund um 1.900 Dollar wurde überwunden. Anschließend ging es praktisch ohne Unterbrechung in Richtung 1.960 Dollar, dem nächsten wichtigen Widerstand. "Natürlich hat das Kraft gekostet und eine Konsolidierung an ...