Infineon beruft Elke Reichart als Vorständin für Digitale Transformation

FRANKFURT (Dow Jones)--Elke Reichart übernimmt bei Infineon Technologies zum 1. November das Vorstandsressort für Digitale Transformation. Die Managerin, die bis 2021 in einer vergleichbaren Position beim Reiseveranstalter Tui tätig war, folgt auf Constanze Hufenbecher, die wie bekannt ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängerm will, wie das Unternehmen in München mitteilte. Hufenbecher habe das Ressort erfolgreich aufgebaut, sagte Infineon-Aufsichtsratschef Herbert Diess. "Und wir haben gemeinsam entschieden, dass der 1. November ein geeigneter Zeitpunkt für die Stabübergabe ist."

Als Chief Digital Transformation Officer wird Reichart unter anderem für konzernweite Digitalisierungsprojekte, die IT-Infrastruktur sowie die Nachhaltigkeitsstrategie von Infineon verantwortlich sein.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2023 04:29 ET (08:29 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.