München (ots) -- Die Sozialreportage gibt Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien eine Stimme und erzählt ihre Geschichten- Vier neue Folgen ab 06. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEIIn Deutschland sind 2,8 Millionen Kinder direkt von Armut betroffen. Wie sieht ihr Alltag aus? Welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen, damit Eltern ihnen ein halbwegs normales Leben ermöglichen können? Was machen Eltern, wenn Mitte des Monats kein Geld mehr zur Verfügung ist und der Kühlschrank leer bleibt? Diese und mehr Fragen stellt sich die Sozialreportage "Armes Deutschland - Deine Kinder" und verleiht auch betroffenen Kindern und Jugendlichen eine Stimme und erzählt ihre Geschichten. Die vierte Staffel startet am Montag, den 06. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.In der Nähe von Mönchengladbach lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer die achtjährige Talina zusammen mit ihrer Großfamilie kennen. Nachdem sie die Wohnung räumen mussten, leben sie nun in einer Notunterkunft. Zudem wirft die Episode einen Blick nach Wilnsdorf bei Siegen, wo der 16-jährige Yannik mit seiner Familie wohnt. Geldsorgen sowie eine Ratten- und Mäuseplage machen der Familie zu schaffen. In Berlin treffen die Zuschauerinnen und Zuschauer die hochbegabten Kinder Anna-Lena und Mark-André. Durch die finanziellen Probleme kann die Mutter ihre Kinder nicht ausreichend fördern.Wie geht es dem achtjährigen David in Wuppertal? Ihn belastet die instabile Beziehung der Eltern und die daraus resultierenden Spannungen in der Familie sehr. Vater und Sohn ziehen in eine neue Wohnung, um den Streitigkeiten zu entkommen. Der 16-jährige Marlon lebt seit einiger Zeit mit seiner Familie im Zelt. Werden sie wieder eine Wohnung finden? Wie meistert die alleinerziehende Mutter von Jayden und Neele den Alltag mit den zwei Kindern? Sie ist mit der Erziehung und den finanziellen Problemen überfordert. Außerdem geht es nach Rheinfelden, hier lebt die Patchwork-Familie des elfjährigen Lukas. Durch die fehlenden finanziellen Mittel bleibt der Kühlschrank der siebenköpfigen Familie oft leer.Die Sendung wird von Good Times Fernsehproduktion produziert."Armes Deutschland - Deine Kinder" läuft ab Montag, 06. November um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss auf RTL+.