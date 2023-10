Mainz (ots) -Filmemacher Alexander Riedel begleitet Menschen bei ihrem Abschied vom Berufsleben und zeigt sie in einem Zustand zwischen Existenzkrise und der Erkenntnis, dass nach dem Einschnitt auch wieder ein ganz neues Leben beginnen kann. "Nach der Arbeit" (Deutschland 2023) am Montag, 23. Oktober 2023, 22.25 Uhr, erzählt vom Sinn der Arbeit für den Menschen, vom bevorstehenden Ruhestand und davon, welche unerwarteten Möglichkeiten das Leben ohne Arbeit bietet. Der Film steht von Sonntag, 22. Oktober 2023, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 21. Januar 2024, 23.59 Uhr, in der 3satMediathek.Das Nachdenken über den Eintritt ins Rentenalter ist oftmals mit dem Unbehagen verbunden, nicht mehr gebraucht zu werden. Dabei kann das Kommende auch ein Übergang in eine besondere, neue Lebensphase sein, in der alles wieder möglich ist. Wie bei Marion, einer Lehrerin aus einem kleinen Dorf in Thüringen. Sie will nun erst einmal die Welt entdecken - ohne ihren Mann. Jutta ist bereits im Ruhestand, bereitet sich aber auf ihr Comeback als Schauspielerin vor und schreibt ihre Biografie. Und auch der Fischer Karl, der Busfahrer Alim und der Stahlarbeiter Hartmut meistern nach und nach ihren Abschied von der Arbeit. Der so entstehende Reigen wirft einen humorvollen Blick auf das Ende einer Lebensphase und zeigt ebenso erheiternde wie melancholische, in jedem Fall lebensbejahende Geschichten von Abschied, Loslassen und Neuanfang.Alexander Riedel, Jahrgang 1969, absolvierte nach der Schule eine Banklehre, holt das Abitur nach und studierte Politik. Später wechselte er an die Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München. Während seines dortigen Regie-Studiums arbeitete er an Theater- und Fotoprojekten. 2006 schloss er mit dem Dokumentarfilm "Draußen Bleiben" die Filmhochschule ab. Gemeinsam mit dem ZDF koproduzierte er seinen Debütfilm "Morgen das Leben" (2010) und den Kurzfilm "Kiran" (2012) für die 3sat-Reihe "Fremde Kinder".KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-15952.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satdokumentarfilmzeit) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend:- die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/deutschlandlieder-almanya-tuerkueleri)- ein Interview (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/interview-mit-regisseur-und-musiker-nedim-hazar-deutschlandlieder-almanya-tuerkueleri) mit Alexander Riedel: "Ruhestand ist eine Herausforderung, die uns allen bevorsteht "- den Film (https://pressetreff.3sat.de/mediathek) (nach Login)- den Trailer (https://presseportal.zdf.de/trailerportal/uebersicht) (nach Login)3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5629670