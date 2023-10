Nokia will bis zu 14.000 Arbeitsplätze streichen. Der Mobilfunkausrüster muss wegen schwacher Umsätze sparen. Der finnische Telekomausrüster Nokia setzt ein neues Sparprogramm auf und will bis zu 14.000 Stellen abbauen. Bis Ende 2026 will Konzernchef Pekka Lundmark zwischen 800 Millionen und 1,2 Milliarden Euro weniger ausgeben, um das Langfristziel einer operativen Marge von 14 Prozent zu schaffen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Espoo bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...