Berlin - Linksfraktionschef Dietmar Bartsch findet die Nachricht, dass Sahra Wagenknecht eine eigene Partei gründen will, traurig. "Der Schritt ist nicht mehr überraschend, die Parteigründung wird offensichtlich im Januar erfolgen", sagte Bartsch dem "Tagesspiegel".



Es sei "wie mit der Oma, die Krebs hat" - "man weiß, sie stirbt, aber wenn es soweit ist, ist es doch traurig". Die Entscheidung sei verantwortungslos: Er warnte davor, Bundestagsmandate mit in die neue Partei zu nehmen. "Alle Abgeordneten der Linken verdanken ihre Präsenz im Deutschen Bundestag den Direktgewählten Gesine Lötzsch, Gregor Gysi und Sören Pellmann. Mandate 'mitzunehmen', wäre auch deshalb unmoralisch", sagte er.



Er wolle weiter um die Linke kämpfen: "Mit vielen anderen werde ich darum kämpfen, dass die Linke als die soziale Opposition im Bundestag wieder auf die Erfolgsspur kommt", sagte er. Er glaubt nicht an ein Ende der Linken. Die Linke in Regierungsverantwortung werde weiter um eine einflussreiche Partei kämpfen. "Alle die, die wieder einmal versuchen, die Totenglöckchen für meine Partei zu läuten, werden sich ein weiteres Mal irren."

