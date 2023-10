Die Kunden des Rückversicherers Munich Re müssen sich in den nächsten Erneuerungsrunden auf höhere Preise einstellen. Inflation, zunehmende Cyber-Risiken sowie ein Anstieg der Häufigkeit und Intensität von Naturereignissen - auch in Europa - seien die Ursachen. Gut positioniert könne man die Risikokapazität in Europa weiter erhöhen, so die Munich Re in einer Mitteilung am Donnerstag."Damit wir unsere Rolle als Risikoträger nachhaltig erfüllen können, arbeiten wir mit unseren Kunden daran, Preise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...