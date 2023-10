Shenzhen (ots) -Huawei Technologies hat auf dem Mobile Broadband Forum vergangene Woche in Dubai ein vollständiges Portfolio an 5.5G-Produkten vorgestellt, gemeinsam mit Netzbetreibern aus mehreren Ländern den kommerziellen 5.5G-Roll-Out gestartet und Einblicke in unterschiedliche Anwendungsszenarien gegeben.5.5G, auch bekannt als 5G-Advanced, bietet ungefähr eine Verzehnfachung der Leistung von 5G: Im Downlink wird die Spitzenrate von 5.5G auf 10 Gbit/s steigen, ein gewaltiger Sprung von 1 Gbit/s in der Anfangsphase von 5G. Mit großen Bandbreiten, niedrigen Latenzzeiten und hoher Zuverlässigkeit ist 5.5G gut gerüstet, um innovative Dienste wie XR und brillenloses 3D zu unterstützen. Im Uplink wird 5.5G 1 Gbit/s erreichen, gegenüber 100 Mbit/s. In Zeiten, in denen riesige Datenmengen in die Cloud wandern, Live-Streaming immer mehr zum Mainstream wird und interaktive Hologramme ein realitätsnahes Erlebnis bieten, wird die hervorragende Uplink-Leistung von 5.5G in verschiedenen Branchen eine herausragende Rolle spielen.Was das zellulare IoT betrifft, so ermöglicht 5.5G in allen Szenarien bis zu 100 Milliarden Verbindungen. 5.5G wird nicht nur industrielle Hochgeschwindigkeitsverbindungen bereitstellen, sondern auch eine breite Palette von IoT-Modulen wie RedCap und passive IoT-Geräte ermöglichen. Passives IoT ist eine neue IoT-Generation, die durch 5.5G eingeführt wird. Sie ist viel kostengünstiger und daher für Tags, hochpräzise Positionierung und Mikrosensoren geeignet.In Bezug auf die deterministische Erfahrung wird 5.5G die Latenzzeit auf nur 1 ms verkürzen (von 20 ms in typischen toB-Szenarien in der Anfangsphase von 5G), die Positionierung auf Zentimeter-Ebene unterstützen (anstelle der Positionierung auf Meter-Ebene in der Anfangsphase von 5G) und die Netzzuverlässigkeit für toB-Dienste von 99,99 % auf 99,999 % oder sogar 99,9999 % erhöhen.Auf dem internationalen Branchentreffen haben 13 führende Netzbetreiber gemeinsam mit Huawei den kommerziellen Roll-Out von 5.5G-Netzen symbolisch gestartet, darunter die stc-Gruppe, du Vereinigte Arabische Emirate, Omantel, Zain KSA, Ooredoo Kuwait, China Mobile, China Telecom, China Unicom, CMHK, HKT und Hutchison Telecom.Die wichtigsten Neuerungen der vorgestellten neuen 5.5G-Produktgeneration sind:TDD-Multiband-Multikanal-ELAA für Übertragungsraten von 10 Gbit/s: Extrem große Antennengruppen (ELAA - Extremely Large Antenna Array) haben dazu beigetragen, dass kommerzielle 5G-Netzwerke die TDD-Abdeckung und die Energieeffizienz spürbar steigern konnten. Mit dem Übergang zu 5.5G wird ELAA weiter verbessert. Basierend auf der neuen ELAA kann die branchenweit erste 128T-MetaAAU, die über 500 Antennenelemente integriert, mit mehrdimensionalen, hochauflösenden Strahlalgorithmen arbeiten, um die Leistungsfähigkeit um 50 Prozent zu verbessern. Durch das ELAA-Upgrade kann die branchenweit erste Dual-Band-64T-MetaAAU mit konvergenten Dual-Band-Elementen arbeiten, um die Co-Coverage zwischen Hoch- und Niederbändern zu ermöglichen und zusammen mit Multi-Carrier-Lösungen Übertragungsraten von 5 bis 10 Gbit/s zu bieten.FDD-Vollserien-GigaGreen: Die branchenweit ersten FDD-Triple-Band-Massive-MIMO- und Triple-Band-8T-Module (FDD - Frequency Division Duplex) unterstützen Bandbreiten auf GHz-Ebene und ermöglichen 1,8+2,1+2,6 GHz in einer Box. Sie können mit FDD-Beamforming arbeiten, um die spektrale und energetische Effizienz von FDD erheblich zu verbessern. Im Vergleich zu 4T4R steigert FDD-Triple-Band Massive MIMO die Kapazität um das Zehnfache und die Abdeckung um 10 dB. FDD-Triple-Band 8T8R verbessert die spektrale Effizienz um das Dreifache und die Abdeckung um 7 dB, wenn mit echtem Breitband voller Bandbreite und dynamischer Leistungsaufteilung gearbeitet wird.mmWave AAU mit dem größten Antennen-Array für kontinuierliche 10 Gbps-Abdeckung: Die branchenweit erste mmWave-AAU verfügt über mehr als 2.000 Antennenelemente, um die Einschränkungen von mmWave bei der Co-Site-Coverage mit dem C-Band zu überwinden. Durch die Koordination zwischen Hoch- und Niederbändern können mmWave-Netzwerke einen Spitzendurchsatz von 10 Gbit/s und einen Durchschnittswert von 5 Gbit/s erreichen. Diese AAU (Active Antenna Unit) unterstützt auch ein intelligentes Strahlmanagement, das die Einschränkungen von mmWave in Bezug auf Hochgeschwindigkeitsmobilität und NLOS-Übertragung überwindet.Bessere Leistung und höhere Energieeffizienz von Digital-Indoor-Systemen: LampSite X verbessert umfassend die digitalen Indoor-Fähigkeiten, um 5.5G-Anwendungen für alle Szenarien für Verbraucher bereitzustellen und mehr Szenarien in mehr Branchen zu verbinden. Diese Produktserie ist mit einem Volumen von nur einem Liter und einem Gewicht von einem Kilogramm die kleinste und leichteste in der Branche und ermöglicht einen flexiblen und einfachen Einsatz in jedem Szenario. Trotz ihrer geringen Größe bietet die LampSite X-Box eine große Leistung. Eine einzige Box unterstützt alle Bänder, alle Funkzugangstechnologien (RATs) und volle Bandbreite und ermöglicht es den Netzwerken, ultra-hohe Leistung, ultra-diverse Fähigkeiten und ultra-niedrigen Energieverbrauch zu erreichen. LampSite X ist das einzige Produkt in der Branche, das mmWave und Sub-6-GHz kombiniert, um einen Spitzendurchsatz von über 10 Gbit/s zu erreichen, und das erste, das 5.5G mit 10 Gbit/s in Innenräume bringt. Das Produkt nutzt die einzigartige Distributed Massive MIMO-Technologie von Huawei, um überall 10 Gbit/s für Einzelnutzer und 10 Gbit/s für mehrere Nutzer zu erreichen.Darüber hinaus erleichtern fortlaufende Antennen- und Mikrowelleninnovationen für einen effizienten 5.5G-Aufbau. Grüne Antennen beispielsweise nutzen die Direkteinspeisung (SDIF), um eine neue Meta-Lens-Antennenarchitektur zu definieren, die die Strahlungsenergie um 25 Prozent höhere Energieeffizienz bündelt. Das iHashBand2.0 Spektrum-Pooling sorgt für eine optimale 5.5G-Spektraleffizienz. Serving Cell (MB-SC) ermöglicht die flexible Kombination von diskontinuierlichem Spektrum für virtuelle große Bandbreiten, wodurch 10 Gbit/s möglich sind und gleichzeitig eine 40 Prozent höhere spektrale Effizienz erreicht wird. Flexible Spectrum Access (FSA) unterstützt den flexiblen Zugriff auf das gesamte Uplink-Band, wodurch der Uplink mit einer um 40 Prozent höheren spektralen Effizienz auf Gbit/s-Geschwindigkeiten gebracht wird.Anwendungsszenarien von 5.5G sind unter anderem:Brillenfreies 3DDas Ökosystem der brillenlosen 3D-Industrie reift schnell. Durch bahnbrechende Technologien wie Cloud-Rendering und virtuelle 3D-Menschen in Echtzeit wird das immersive Erlebnis neue Dimensionen erreichen. In Zukunft werden immer mehr Geräte wie Mobiltelefone und Fernsehgeräte brillenloses 3D unterstützen, was das Datenaufkommen im Vergleich zu 2D-Videos um das Zehnfache erhöhen wird.Selbstgesteuerte FahrzeugeBis 2025 werden mehr als 500 Millionen intelligente Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein. Dank Netzwerken mit hoher Bandbreite und niedrigen Latenzzeiten werden intelligente Fahrzeuge in der Lage sein, Informationen mit Menschen, Fahrzeugen, Straßen und der Cloud in Echtzeit auszutauschen. In Szenarien für unterstütztes Fahren werden intelligente Fahrzeuge jeden Monat mehr als 300 Gigabyte an Daten für cloudbasiertes Modelltraining und wöchentliche Algorithmusaktualisierungen verbrauchen. In Szenarien mit selbstfahrenden Fahrzeugen wird der Datenverbrauch um den Faktor 100 steigen.Industrie 4.0Dank bahnbrechender Funktionen wie Network Slicing und Edge Computing hat sich die Zahl der 5G-Privatnetze für den Unternehmenseinsatz verhundertfacht, und das Marktvolumen ist auf über 10 Milliarden US-Dollar angewachsen. Da die Produktionslinien jedoch flexibler werden, zunehmend auf drahtlose Netzwerke angewiesen sind und mehr Kernproduktionssysteme in der Cloud bereitgestellt werden, werden höhere Anforderungen an 5G-Netzwerke gestellt.Huawei arbeitete mit einem Netzbetreiber und Branchenpartnern zusammen, um die branchenweit erste flexible 5G-Advanced-Testproduktionslinie aufzubauen. Für diese Produktionslinie unterstützt 5G-Advanced hochgradig deterministische Netzwerkverbindungen mit hoher Gleichzeitigkeit, was zu einer effizienteren Verbindung der Rechenleistung zwischen Cloud und Netzwerkrand beiträgt.Allgemeines zellulares IoTWeltweit gibt es mehr als drei Milliarden mobile IoT-Verbindungen, und mit 5G werden inzwischen mehr Dinge als Menschen miteinander verbunden. In naher Zukunft wird 5G eine breitere Palette von IoT-Technologien wie RedCap mit mittlerer Geschwindigkeit und passives IoT unterstützen. Dies wird mehr Optionen für verschiedene IoT-Szenarien bieten und einen effizienteren Fluss von Daten, Informationen und Rechenleistung ermöglichen. Bei der Herstellung von Haushaltsgeräten kann Passives IoT beispielsweise dazu beitragen, die gesamte Vertriebs- und Produktionskette transparent zu machen, und hat in Verifizierungsversuchen zu einer Steigerung der Gesamtproduktivität um 30 % geführt.Überall verfügbares intelligentes ComputingMit dem Aufkommen neuer Entwicklungen im Bereich der KI wird die Nachfrage nach KI-Rechenleistung explosionsartig ansteigen. Bis 2025 wird dieser Bedarf voraussichtlich 100-mal höher sein als heute. Um das volle Potenzial der KI-Rechenleistung auszuschöpfen, sind fortschrittlichere Netzwerkfunktionen der Schlüssel. Die Netze müssen über eine größere Bandbreite und geringere Latenzzeiten verfügen, um eine wirklich intelligente Konnektivität zu ermöglichen. Da sich die Verkehrsmodelle ändern, müssen künftige Netze zudem autonomer und intelligenter sein, um ein zuverlässiges Erlebnis zu bieten.Weitere Informationen zum Mobile Broadband Forum und die Möglichkeit, alle Keynotes anzuhören, finden sich hier: https://www.huawei.com/en/events/mbbf2023Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 114.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. 