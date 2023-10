Am 8. November wird Airbus die Zahlen zum dritten Quartal publizieren. Die Analysten der Deutschen Bank rechnen mit einem Umsatzplus von 16 Prozent. Das bereinigte EBIT soll um 33 Prozent zulegen. Der freie Cashflow könnte negativ ausfallen. An der Prognose für 2023 dürfte sich nichts ändern, diese wird vermutlich bestätigt werden. So soll es ein bereinigtes ...

