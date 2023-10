Boxberg-Schweigern (ots) -Der führende Verpflegungsspezialist HOFMANNs aus Baden-Württemberg gewinnt mit Michael "Mimi" Kraus einen hochkarätigen Markenbotschafter. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich der Ernährung und langjähriger Erfahrung als Profisportler wird Mimi ab sofort das Unternehmen sowie die kulinarische Produktvielfalt einem breiten Publikum näherbringen. In seiner Funktion als Brand Ambassador übernimmt er damit eine wichtige Schlüsselrolle in der Markenentwicklung von HOFMANNs und inspiriert gleichzeitig zu einer ausgewogenen Ernährungs- und Lebensweise.Im Laufe seiner beeindruckenden Handballkarriere erlangte Kraus zahlreiche Weltmeistertitel. Zuletzt gewann er die EHF Champions League mit dem HSV Hamburg und wurde zum "Handball Influencer des Jahres 2021" gekürt. Im Jahr 2020 beendete er seine aktive Karriere und ist seitdem als erfolgreicher Unternehmer tätig. Mimi ist ein Paradebeispiel für Engagement, Leidenschaft und Exzellenz - Werte, die auch HOFMANNs vertritt. Mit seiner charismatischen Persönlichkeit, hohen Reichweite und starken Präsenz in den sozialen Medien wird er langfristige Kunden begeistern und zugleich neue Zielgruppen erschließen.Zum Start der Zusammenarbeit stattete Mimi Kraus der Boxberger Produktionsstätte einen Besuch ab, um sich einen persönlichen Eindruck von der Menüzubereitung zu verschaffen. Im Anschluss folgte ein exklusives Fotoshooting mit Dennis Gmeiner, CEO und Sprecher des Unternehmens.Dennis Gmeiner ist begeistert Mimi Kraus als Markenbotschafter willkommen zu heißen: "Die Kooperation mit einem namhaften Sportler wie Mimi ist für HOFMANNs ein absoluter Gewinn. Heutzutage fehlt vielen Menschen die Zeit zum Kochen, jedoch genießen Ernährung und körperliche Betätigung einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Aufgrund seiner Expertise im Bereich Ernährung und Bewegung verkörpert er den perfekten Brand Ambassador und ergänzt unsere Marke und Produkte. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Mimi."Seit 1960 steht HOFMANNs für ausgezeichnete Kulinarik, Handwerk und Premium-Qualität. Dies gilt für die Produktion der individuellen Menüangebote sowie für den Service. Als relevanter Wirtschaftsfaktor in der Region wurde schnell die Unterstützung des lokalen Handballsports deutlich. Aktuell agiert HOFMANNs offiziell als Sponsoringpartner der Bundesliga Frauenhandballmannschaft von TSV Bayer 04 Leverkusen.Über HOFMANNs:Die Hofmann Menü-Manufaktur GmbH wurde bereits 1960 gegründet und hat ihren Ursprung in einer kleinen Metzgerei. Das Unternehmen zählt zu den führenden deutschen Anbietern maßgeschneiderter Verpflegungssysteme und bietet tiefkühlfrische Menüs für die Gemeinschafts-, Kranken- und Sozialverpflegung sowie den privaten Haushalt an. Seit über 60 Jahren beruht das Geschäftsmodell von HOFMANNs auf kulinarischer Handwerkskunst und verdankt seine Identität einem starken Regionalbezug, hohen Qualitätsansprüchen und einer nachhaltigen Unternehmenskultur.Pressekontakt:SGCLeonie HallmaierLeonie.hallmaier@sgc-agency.comTel. +49 (0) 40 20 93 48 23 98Original-Content von: Hofmann Menü-Manufaktur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130467/5629794