Unterföhring (ots) -Im Zuge der strategischen Neuausrichtung der Seven.One Entertainment Group steht die Streaming-Plattform Joyn im Zentrum des Entertainment-Auftritts. Um Joyn erfolgreich weiterzuentwickeln, wird Katharina Frömsdorf zum 1. November 2023 CEO von Joyn. Sie berichtet direkt an den Vorstandsvorsitzenden Bert Habets. Neben ihr ziehen auch Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom in die Geschäftsführung von Joyn ein.Bert Habets, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Katharina Frömsdorf steht als Geschäftsführerin der Seven.One AdFactory, Studio71, Buzzbird, MMP und als Verantwortliche für die Seven.One Audio dafür, Synergien zwischen Bereichen zu stärken, Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln und vor allem ein großes Ganzes aus mehreren Bereichen zu schaffen. Genau das benötigen wir auch für die vollständige Integration von Joyn in die Seven.One Entertainment Group. Benjamin Risom hat als CPO der Seven.One Entertainment Group und in seinen früheren Funktionen bei Joyn maßgeblich an der technischen Weiterentwicklung der Plattform mitgewirkt. Nicole Agudo Berbel wird in ihrer Rolle als Chief Distribution Officer nun zusätzlich vor allem die Verbreitung von Joyn über Verträge mit Partnern stärken. Mit der Berufung der drei in die Geschäftsführung von Joyn, werden wir unsere Streaming-Plattform noch besser mit der Kraft und den Vorteilen unserer Company verbinden. Das ist der konsequente Weg, um Joyn auszubauen."Katharina Frömsdorf, CEO von Joyn: "Joyn bringt alle Voraussetzungen mit, um der führende werbefinanzierte Streamingdienst im deutschsprachigen Raum zu werden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem großartigen Joyn-Team und der geballten Kraft der Seven.One Entertainment Group unsere Streaming-Plattform auf das nächste Level zu bringen."Katharina Frömsdorf übernimmt darüber hinaus übergreifend die Rolle der Chief Platforms & Growth Officer der Seven.One Entertainment Group.Tassilo Raesig, CEO Joyn, und René Sahm, CFO und COO Joyn, verlassen das Unternehmen aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung der Plattform in beiderseitigem Einvernehmen."Ich danke Tassilo Raesig und René Sahm für ihr großes Engagement beim Auf- und Ausbau in den vergangenen Jahren von Joyn als Plattform in Deutschland, ohne das auch der erfolgreiche Start von Joyn in Österreich nicht möglich gewesen wäre. Jetzt gilt es, Joyn noch stärker in unser Haus zu integrieren und als das Streaming-Angebot für die gesamte Familie im Markt zu positionieren", so Bert Habets weiter.Tassilo Raesig war seit 2017 als Teil des Gründungsteams als COO bei Joyn tätig, wurde 2020 Mitglied der Geschäftsführung und war seit Mai 2021 CEO von Joyn. Er verantwortete zuletzt die Bereiche Technik, Produkt und Marketing sowie Content. René Sahm war seit Mai 2021 als CFO und COO in der Geschäftsführung für die Bereiche Finance & Analytics, HR, Legal, Distribution und Operations verantwortlich."Wir sind stolz, Joyn als eigenständiges Unternehmen aufgebaut und über die letzten Jahre mitgestaltet zu haben und gemeinsam mit unserem großartigen und talentierten Team Joyn zu einer der führenden Streamingplattformen im deutschsprachigen Raum entwickelt zu haben. Mit der vollständigen und tiefen Integration von Joyn in die ProSiebenSat.1-Gruppe beginnt nun ein neues Kapitel. Wir wünschen der neuen Geschäftsführung und ihren Teams viel Erfolg und alles Gute auf dem weiteren Weg", so Tassilo Raesig und René Sahm.Seven.One Entertainment GroupDie Seven.One Entertainment Group ist eine 100-prozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE. Als einer der deutschlandweit führenden, plattformunabhängigen Entertainment-Anbieter vereint das Unternehmen mit Sitz in München-Unterföhring starke Sendermarken wie ProSieben und SAT.1, Joyn, die zentrale Entertainment-Plattform der Gruppe, sowie das Content-, Digital-, Distributions- und Vermarktungsgeschäft unter einem Dach. Als agile Medien-Company hat die Group die Bedürfnisse ihrer Zuschauer:innen, User:innen und Kund:innen immer im Blick und entwickelt sich ständig weiter. Der Fokus auf lokale, relevante und Live-Inhalte sowie der Ausbau des eigenen Produktionsgeschäfts, sichert der Seven.One Entertainment Group unverwechselbare Inhalte für den deutschsprachigen Raum. Die eigenen Senderbrands bieten reichweitenstarke Content-Marken, über die ganz Deutschland spricht. Die hauseigene Seven.One Media ist einer der führenden Media-Vermarkter im deutschsprachigen Raum und gilt als Innovationstreiber im AdTech-Bereich. 