FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bestätigung der Jahresprognose haben die Anleger von SAP am Donnerstagmorgen zunächst mit einem Kurssprung honoriert. Um mehr als 7 Prozent ging es aufwärts auf 129,76 Euro. Das rund zwei Euro darüber liegende Jahreshoch schien zum Greifen nah, dann ließ der Schwung allerdings nach. UBS-Analyst Analyst Michael Briest mahnte, dass die Ansprüche an das Zukunftsgeschäft in der Cloud für das vierte Quartal ziemlich hoch sind.

Am späten Vormittag lagen die Papiere der Walldorfer noch mit fast 5 Prozent im Plus bei 127 Euro. Damit bewegen sie sich wieder über ihren 50- und 100-Tage-Linien, die zuletzt eine Seitwärtsbewegung der Aktien signalisierten. Mit einem Jahresplus von 32 Prozent gehören die Anteilsscheine allerdings 2023 zu den besten im Dax . Der Leitindex liegt nach der jüngsten Kurskorrektur nur noch weniger als 8 Prozent vorn.

SAP-Chef Christian Klein rechnet trotz der schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen und zunehmender geopolitischer Spannungen im Gesamtjahr mit einem Umsatzplus und einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns. Um die bestätigten Jahresziele zu erreichen, brauche SAP im Schlussquartal aber ein Wachstum im Cloudgeschäft von 25 bis 29 Prozent, so UBS-Experte Briest.

Insgesamt fallen die Urteile über das Abschneiden in diesem so wichtigen Bereich aber sehr positiv aus. So geht Nay Soe Naing von Berenberg davon aus, dass die Dynamik im vierten Quartal noch zunimmt. Die Margenstory von SAP sei untermauert worden. Richard Nguyen von der Societe Generale weist auf den sehr guten Auftragsbestand hin./ag/ajx/tih