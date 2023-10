SAP: CEO verspricht zweistelliges Gewinnwachstum

Werbung







In der vergangenen Nacht präsentierte Europas größtes Softwarehaus seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Jahres 2023.



Das Unternehmen konnte seinen operativen Gewinn in der vergangenen Berichtsperiode kräftig anheben. Konkret konnte der Gewinn nach Steuern von 547 Millionen € im dritten Quartal 2022 auf 1,2 Milliarden € im dritten Quartal 2023 gesteigert werden. Diese Steigerung wird auf die Stabilität des On-Premise-Geschäfts, als auch auf die strenge Kostendisziplin zurückgeführt. Es gelang dem Konzern in dem wichtigen Cloud-Geschäft seine Umsätze um 16 % auf 3,47 Milliarden € zu steigern. Der Konzernchef Christian Klein sieht in dem Ergebnis die Bestätigung, dass die Transformation des Unternehmens die nächste Phase erreicht hat. Hierbei bezieht er sich konkret auf das Wachstum des Cloudportfolios und die Steigerung der Bruttomargen in diesem Geschäftsbereich.



Auch an der Börse ist der Konzern aktiv, so hat das Unternehmen im Rahmen seines Aktienrückkaufprogramms über 7 Millionen Aktien im Wert von 902 Millionen € erworben. Das Rückkaufprogramm begann bereits im vergangenen Mai und ist noch bis Dezember 2025 geplant. Ziel ist es, Aktien im Wert von 5 Milliarden € zurückzukaufen.









Sie wollen stets auf dem neuesten Stand bleiben? Neben kostenlosen Webinaren und Artikeln bieten wir zudem einen Wochenausblick an. Dieser wird am Wochenende auf unserer Website wie auch auf unserem Instagram-Channel veröffentlicht. Hier fassen wir die wichtigsten Ereignisse für die kommende Woche zusammen. Somit behalten Sie stets einen Überblick über den Kapitalmarkt. Weitere kostenloste Informationsangebote finden Sie hier









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC